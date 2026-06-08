Taxi vs. aplicación: el debate por la regularización del transporte terminó a las piñas en Mar del Plata

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Por Sitio Andino Policiales







Una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana en el Concejo Deliberante de Mar del Plata terminó en un absoluto escándalo. Choferes de taxi y conductores de aplicación se trenzaron a golpes de puño, patadas y empujones en pleno recinto, obligando a las autoridades a suspender de forma inmediata el debate legislativo.

¿Cómo se desató la batalla campal en pleno recinto municipal? El violento episodio ocurrió este lunes por la mañana mientras los concejales trataban diversos proyectos para regular el funcionamiento de Uber, Cabify y DiDi en el partido de General Pueyrredón. El conflicto se originó tras media hora de sesión en el sector del público. Al comenzar la reunión, las partes habían consensuado que un miembro de cada sector expusiera su postura, pero la calma se rompió por completo cuando le tocó hablar a Facundo Setzes, referente de la Asociación Civil Conductores Unidos.

Durante su alocución, Setzes manifestó que existían fallos de la Corte Suprema que avalaban la legalidad de las plataformas digitales, lo que desató silbidos, quejas e insultos desde el ala de los taxistas. La tensión escaló en segundos: el dirigente de las plataformas se levantó de su asiento para increpar a los manifestantes y la situación se desmadró en una impresionante batalla campal. Hubo piñas generalizadas, se arrojaron pocillos de café y las cámaras de seguridad registraron el momento en que el propio Setzes le propinó un golpe de puño en el rostro a una mujer.

Embed #MardelPlata Escándalo en el Concejo Deliberante: taxistas y choferes de aplicaciones a las piñas. pic.twitter.com/qYHM7wLJRt — 0223 (@0223comar) June 8, 2026

El trasfondo de una disputa histórica por las reglas de juego La discusión por el desembarco y la legalización de las plataformas de transporte lleva años generando una profunda división en Mar del Plata, donde rige una prohibición explícita desde el año 2019. El proyecto que inició el debate actual busca regular un universo de 5.000 choferes informales, una cifra que casi duplica a las licencias tradicionales activas en la ciudad balnearia. El reclamo de las aplicaciones: Los trabajadores de las plataformas exigen un marco legal municipal y un registro de prestadores para trabajar de manera formal frente a una realidad que ya está instalada.

Los trabajadores de las plataformas exigen un marco legal municipal y un registro de prestadores para trabajar de manera formal frente a una realidad que ya está instalada. La postura del sector tradicional: Los taxistas y remiseros sostienen que se trata de una competencia totalmente desigual y exigen que cualquier servicio cumpla con las exigencias del transporte público tradicional.

Los taxistas y remiseros sostienen que se trata de una competencia totalmente desigual y exigen que cualquier servicio cumpla con las exigencias del transporte público tradicional. La vía legal como escudo: Además de oponerse a la nueva normativa, un sector de los taxistas impulsó demandas en la Justicia civil para reclamar indemnizaciones millonarias por las pérdidas económicas que les genera la actividad irregular. Tras los graves incidentes, el presidente del cuerpo deliberativo, Emiliano Recalt, y el titular de la comisión, Guido García, suspendieron la actividad hasta nuevo aviso y repudiaron enérgicamente la violencia. Ahora resta esperar que el debate se vuelva a poner en agenda y, quizás, se logre discutir civilizadamente.