11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Lavalle brilló en la 7ª edición del Concurso de Vino Casero y Artesanal: estos son los premiados

Un panel de 17 degustadores premió etiquetas de Lavalle, San Rafael, La Rioja, Córdoba y también del exterior.

Concurso de vino casero y artesanal en Lavalle.

Concurso de vino casero y artesanal en Lavalle.

El departamento de Lavalle fue nuevamente sede del Concurso de Vino Casero y Artesanal en su 7° edición, con la participación de 17 degustadores de distintas instituciones como Centro de Enólogos de Mendoza, INTA, Asociación de Vinos Caseros, Instituto Don Bosco, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Maza, entre otros, a cargo de la evaluación de las muestras enviadas.

La actividad que se desarrolló en el salón Islas Malvinas del Concejo Deliberante y fue organizada por la Asociación Elaboradores de Vino Casero de Lavalle a través de la Dirección de Desarrollo Económico, en conjunto con el INV a través del Área de Coordinación con esta institución, obteniendo excelentes resultados.

Ganadores del concurso en Lavalle

Categoría Vinos Caseros 2025

  • Mazzeo Cayetano (Lavalle-Mza-Argentina) 2025 Gran Racimo de Oro
  • Beccaría Miguel Emilio (Lavalle-Mza-Argentina) 2025 Racimo de Oro
  • Pons Ruben Dario (Colonia Caroya Córdoba Argentina) 2025 Racimo de Oro
  • Romera Maria del Pilar (San Rafael Mendoza Argentina) 2025 Racimo de Oro
  • Groselj Carlos (Lavalle Mendoza Argentina) 2025 Racimo de Plata.

Categoría Vinos Artesanales 2025

  • Larrosa Traversa, Martin Chardonnay 2022 Gran Racimo Oro (Florida- Uruguay) Pinot Mounier Pinot Noir
  • Salvadores Ernesto Malbec 2025 Racimo de Oro (Agua Blanca Castro Barros-La Rioja-Arg)
  • Vanrell Juan Francisco Bonarda 2021 Racimo de Oro (Lavalle Mendoza-Arg)
  • Parraguez Castro, Antonio Carmenere 2021 Racimo de Oro (Santa Cruz-Chile)
  • Othar, Narciso Malbec 2024 Racimo de Oro (San Rafael-Mza-Arg)
  • Salvarredi, Pablo Sebastián MALBEC 2024 Racimo de Plata (San Rafael Mdz - Arg)
  • Salvadores, Ernesto MALBEC 2025 Racimo de Plata (Castro Barros La Rioja - Arg)
  • Othar, Narciso BONARDA 2024 Racimo de Plata (San Rafael Mendoza - Arg)
  • Parraguez Castro, Antonio CEPA PAIS 2020 Mención especial (Santa Cruz- Chile)
  • BocaNegra, María Elisa BONARDA 2025 Mención especial (Lavalle Mendoza - Arg)
  • Salvadores, Ernesto MERLOT- MALBEC 2025 Mención especial (Castro Barros - La Rioja Arg)
  • Landeira, Marcelo MERLOT 2024 Mención especial (Las Piedras - Uruguay)
  • Fuentes Navarro, Pedro MALBEC 2025 Mención especial (Aminga - La Rioja)
