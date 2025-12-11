Lavalle brilló en la 7ª edición del Concurso de Vino Casero y Artesanal: estos son los premiados

El departamento de Lavalle fue nuevamente sede del Concurso de Vino Casero y Artesanal en su 7° edición, con la participación de 17 degustadores de distintas instituciones como Centro de Enólogos de Mendoza, INTA, Asociación de Vinos Caseros, Instituto Don Bosco, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Maza, entre otros, a cargo de la evaluación de las muestras enviadas.
La actividad que se desarrolló en el salón Islas Malvinas del Concejo Deliberante y fue organizada por la Asociación Elaboradores de Vino Casero de Lavalle a través de la Dirección de Desarrollo Económico, en conjunto con el INV a través del Área de Coordinación con esta institución, obteniendo excelentes resultados.