Lavalle brilló en la 7ª edición del Concurso de Vino Casero y Artesanal: estos son los premiados

El departamento de Lavalle fue nuevamente sede del Concurso de Vino Casero y Artesanal en su 7° edición, con la participación de 17 degustadores de distintas instituciones como Centro de Enólogos de Mendoza, INTA, Asociación de Vinos Caseros, Instituto Don Bosco, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Maza, entre otros, a cargo de la evaluación de las muestras enviadas.