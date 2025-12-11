11 de diciembre de 2025
La Justicia anuló la acusación contra la madre de Micaela Reina y exigió más pruebas a 18 años del crimen

A 18 años del crimen que conmocionó a Mendoza, la Justicia anuló nuevamente la acusación contra Marta Reina y ordenó a la fiscalía precisar los hechos.

A casi dos décadas del caso que estremeció a Mendoza, la causa continúa generando controversia

A casi dos décadas del caso que estremeció a Mendoza, la causa continúa generando controversia

 Por Carla Canizzaro

El juicio por el escalofriante crimen de Micaela Reina tuvo un nuevo giro. La Justicia mendocina declaró la nulidad de la acusación contra Marta Reina (57), madre de la niña que fue víctima de un brutal abuso sexual y posteriormente asesinada. A casi dos décadas del caso que estremeció a Mendoza, la causa continúa generando controversia.

Los jueces Carolina Colucci, Alejandro Miguel y Eduardo Brandi resolvieron anular el requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía de Homicidios, tras un planteo de la defensora oficial Ximena Morales, quien representa a Marta Reina. Además, ordenaron al Ministerio Público aclarar y fundamentar con precisión los cargos que pretende sostener contra la imputada.

La defensa cuestionó la falta de pruebas y el uso de prejuicios personales

Según explicó a Sitio Andino la abogada defensora, la primera acusación ya había sido declarada nula antes del inicio del juicio, lo que obligó a retrotraer la causa a la etapa de investigación. Tras concluir esa instancia, la fiscalía presentó una nueva imputación, nuevamente cuestionada por la defensa por "falta de pruebas" y por basarse en "prejuicios" sobre la vida personal de Marta Reina.

Micaela Reina caso asesinato y abuso.jpg
El juicio por el caso de Micaela Reina tuvo un nuevo giro

El juicio por el caso de Micaela Reina tuvo un nuevo giro

La letrada señaló que en la acusación "sobrevuela" la sospecha de que Reina habría ejercido prostitución y mantenido una relación con otro imputado, Duarte, elementos que (según la abogada) se utilizaron para cuestionarla como madre y atribuirle haber permitido o facilitado el abuso y asesinato de su hija. "No hay prueba que respalde esa teoría y por eso no existe una conducta específica que pueda atribuírsele", afirmó.

Exigen precisión a la fiscalía y se presentan dos caminos posibles

En primera instancia, el juez Martínez rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y le dio la razón a la representación de Reina. Ordenó que, si la Fiscalía decide sostener la acusación, deberá establecer con claridad cuáles son los hechos concretos que se le imputan y cuáles son las pruebas que los respaldan.

Con esta resolución, el expediente regresa a la fiscalía, que deberá definir si solicita el sobreseimiento de Marta Reina y avanza solo contra Duarte, o si incorpora nuevos elementos probatorios para mantener la acusación contra ambos. Por ahora, el caso permanece en etapa de investigación.

Juicio Micaela Reina, poder judicial, niña violada y asesinada, madre
La Justicia mendocina declaró la nulidad de la acusación contra Marta Reina

La Justicia mendocina declaró la nulidad de la acusación contra Marta Reina

Los detalles del caso que conmocionó a Mendoza

Micaela Reina tenía 12 años cuando fue hallada muerta el 17 de mayo de 2007 en la pileta de una bodega. El cuerpo de la niña presentaba signos de asfixia y abuso sexual. Su padre, Alejandro Prádenas había sido condenado en 2009 a seis años de prisión por la violación y el crimen de su hija, pero el juez David Magnifico lo sobreseyó y le otorgó la libertad.

El hecho ocurrió en Guaymallén, donde la niña de 12 años fue encontrada sin vida en el interior de una bodega ubicada en calle Sarmiento. Una vez que fue asesinada, su cuerpo fue arrojado en el lugar, el cual fue hallado por un grupo de indigentes.

micaela reina, crimen, homicidio
Micaela Reina tenía 12 años cuando fue hallada muerta el 17 de mayo de 2007 en la pileta de una bodega.

Micaela Reina tenía 12 años cuando fue hallada muerta el 17 de mayo de 2007 en la pileta de una bodega.

Por el hecho quedó detenido su padre Alejandro Prádenas, el hermano y Apolo Díaz, quien pasó tres años preso y fue dejado en libertad por falta de pruebas. Díaz fue el primer sospechoso y quedó implicado en el caso por un cotejo de ADN positivo en los rastros del pantalón que llevaba puesto la niña al momento del crimen.

Sin embargo, con el paso del tiempo Díaz quedó desvinculado de la causa, ya que quedó demostrado que el cotejo fue contaminado. Por su parte, los hermanos Prádenas fueron relavados a un juicio oral y público y Alejandro fue condenado, mientras que su hermano Walter quedó absuelto.

Alejandro Prádenas recibió una condena 15 años de prisión por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Antes, la Cámara había pedido 6 años por privación ilegítima de la libertad, aunque el fiscal, Javier Pascua, apeló ese fallo y la Corte le terminó dando la razón.

Por qué absolvieron a los imputados en el caso

La Séptima Cámara del Crimen, con su presidenta Gabriela Urciuolo a la cabeza, dio a conocer los fundamentos por los cuales los dos imputados por el abuso y crimen de Micaela Reina fueron absueltos en el juicio.

La magistrada, con la adhesión de sus otros dos jueces, Agustín Chacón y Alejandra Mauricio, explicó en 65 fojas que los hechos por los cuales estuvieron acusados Ramón Duarte y Marta Reina, no estaban debidamente acreditados.

Juicio Micaela Reina - 161616
El crimen de Micaela Reina atravesó distintos procesos judiciales

El crimen de Micaela Reina atravesó distintos procesos judiciales

En ese sentido, en el texto, Urciuolo explicó que “si realmente la niña nunca llegó a la casa y fue interceptada por su padre biológico, si la nena fue entregada por su progenitora a Duarte con fines sexuales, aunque no se sepa cuándo ni dónde, o si fue otra persona la que secuestró, violó y mató a la niña con o sin conocimiento de su madre-, son circunstancias que no han sido acreditadas en los presentes”.

Además, la magistrada destacó “la debilidad de la prueba de cargo”, la cual expuso punto por punto. Y en base a esto, afirmó que el tribunal decidió la absolución.

Juicio Micaela Reina, poder judicial, ni
Marta Reina y Ramón Duarte fueron absueltos tras el primer debate en 2014

Marta Reina y Ramón Duarte fueron absueltos tras el primer debate en 2014

De esta manera, el crimen de Micaela Reina atravesó distintos procesos judiciales los cuales se vieron envueltos en contradicciones, condenas y pruebas contaminadas. Así, el asesinato de la niña de 12 años generó conmoción en Mendoza y fue uno de los casos más escalofriantes que marcaron la historia de los homicidios en la provincia.

