Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores

Los emprendimientos gastronómicos de Mendoza ofrecen una gran variedad de propuestas para aquellos que quieren evitar la cocina en Nochebuena, para vivir una experiencia diferente. En la capital mendocina y en el Gran Mendoza hay platos para todos los gustos, maridajes y postres para deleitarse en la próxima Navidad .

Las propuestas de los principales restaurantes mendocinos rondan los $100.000 por persona, algunos menúes ofrecen más pasos que otros, lo mismo sucede con el maridaje.

Uno de los restaurantes orientados a la gastronomía italiana , ubicado en el centro mendocino, ofrece un menú de cinco pasos con maridaje, que incluye variedad de entradas, pastas, carne, postre y mesa dulce, por $110.000. Sin embargo, si se hace la reserva anticipada , queda a $96.000.

En inmediaciones de Plaza Italia , en la Ciudad de Mendoza , la entrada, plato principal, postre, mesa dulce y bebida, tiene un valor de $130.000 por persona. La propuesta incluye varias opciones a elección del comensal. Otra alternativa cerca de la misma plaza ofrece recepción, entrada, principal, postre, maridaje, brindis y mesa dulce, por $119.000.

Sobre la avenida Sarmiento, un restaurante brinda un menú de seis pasos con platos tradicionales reversionados como vitel toné, pollo arrollado y ensalada de frutas, entre otros, por un valor de $150.000 por persona.

Las propuestas de los restaurantes son variadas, algunas son tradicionales y otras apuestan por sabores ahumados, pescados o carnes, y ofrecen menú vegetariano. En todos los casos, los interesados tendrán que estar atentos a descuentos con pago en efectivo, preventas y promociones por ser mendocinos.

Otras opciones para celebrar Navidad

Quienes busquen una experiencia diferente pueden optar por cenas en hoteles. Por ejemplo, uno de lo hoteles de referencia de Guaymallén, ofrece bocado, buffet frío, fiambres, plato caliente y postre, por $90.000 por persona. Otro hotel de la misma ciudad propone recepción, menú de tres pasos, mesa dulce, maridaje, brindis y barra libre, por $160.000 por persona.

Para los que quieren pasarlo en el hogar, pero sin cocinar también hay opciones. Algunos restaurantes ofrecen menúes o combos para retirar con la comida lista para servir. Un restaurante cerca de la Plaza Italia propone una caja para cuatro personas con entrada, plato principal, postre a elección y una botella de espumante, por $130.000. En caso de optar por el combo para dos personas, tiene un valor de $90.000.

Otro restaurante ubicado en la avenida Juan B. Justo ofrece diferentes combos para disfrutar sin cocinar. Una caja de entradas que incluye torre de panqueques de ave y palta, tarta gallega y cheesecake de espárragos, por $81.000. Otra opción es la de diez porciones de vitel toné con acompañamiento por $59.000. Por último, también se puede optar por un combo de vitel toné, flan en fuente y budín de choclo caramelizado, por $102.600.