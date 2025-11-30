30 de noviembre de 2025
Temporada de cerezas: la producción es normal y la superficie cultivada creció en Mendoza

Los daños por inclemencias del tiempo no permitieron superar los valores del año pasado, pero el panorama no es de gravedad. Cómo inició la cosecha de cerezas.

 Por Sofía Pons

La provincia de Mendoza es una de las principales productoras de cerezas el país. La cosecha empezó a fines de octubre y los números concretos estarán en enero. Sin embargo, el presidente de la Cámara de la Cereza, Diego Aguilar, adelantó que la producción de este año es normal.

"Tenemos inviernos bien fríos y primaveras calurosas, lo que nos permite madurar la fruta con anticipación respecto a otras latitudes. El año pasado hubo una buena cosecha que estuvo orillando las 6.000 toneladas. Este año la estimación era parecida, probablemente un 10% más porque las superficies implantadas en todo el país han crecido, pero nos encontramos con que hubo algunos daños climáticos", indicó el titular.

Según estimó, la producción estará por debajo de lo alcanzado el año pasado. "Lo positivo ha sido que ha incrementado la superficie. Estamos alrededor de 730 hectáreas, estábamos en 680 o 690 en la provincia y vamos a seguir creciendo. La mayor cantidad está en el Valle de Uco, cercano a las 500 hectáreas, sobre todo en Tupungato", expresó.

El especialista comentó que en Mendoza los productores buscan anticipar la cosecha. "Mientras más temprano salga mejor, si se cosecha entre el 15 y 20 de octube, más valor comercial tiene la fruta", explicó.

Cerezas mendocinas en todo el mundo

Mendoza exporta unas 2.000 toneladas de cerezas, principalmente a España e Inglaterra. "El resto, unas 3.000 o 4.000 toneladas más o menos se comercializan en el mercado local y nacional", indicó.

Además, agregó: "Finalmente, una parte de esa fruta se destina a la industria que es al marrasquino, a la pulpa o a la esencia, que también es un negocio que desde hace años se viene haciendo en la zona, sobre todo en Vista Flores y que si bien va cayendo en sus volúmenes, siempre está".

Aguilar le recomendó a los amantes de esta fruta que esperen un poco porque las cerezas próximas a estar en el mercado van a ser de mejor calidad y con precios más bajos.

"Otro fenómeno, es la fruta que está ingresando de Chile, porque están teniendo muchos problemas para comercializar su excedente y ya es el tercer año consecutivo. Han tenido que salir a buscar mercados alternativos y, han empezado a tocar los tradicionales nuestros, pero también el mercado interno argentino", comentó sobre la competencia.

En busca de crecimiento y mejor calidad

La Cámara de la Cereza de Mendoza logró importar material vegetal, proveniente de Chile, para mejorar el rendimiento de la producción. Se trata del portainjerto, es decir la base de la planta.

Este material vegetal es de gran importancia para los productores dado que viene libre de virus, certificado y de calidad. En esta primera oportunidad, importaron 25.000 plantas que iniciarán un proceso virtuoso. Esta adquisición permite programar un plan de atracción de inversiones a largo plazo.

Con información de Abigail Romo.

