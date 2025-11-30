30 de noviembre de 2025
La clase media hace malabares mientras sube el consumo de lujo en los estratos más altos

Un nuevo informe muestra menos pobreza, pero más desigualdad. La mitad del país vive con restricciones y bajo la cultura del "no hay plata".

Viajes, autos y lujo vs. “no hay plata”: contrastes del consumo argentino

Por Sitio Andino Economía

Un reciente informe sobre la pirámide social argentina confirmó una leve reducción en los estratos más pobres, aunque también evidenció una mayor brecha de consumo e ingresos entre los sectores de mayores recursos y los hogares que viven con restricciones permanentes, atravesados por lo que especialistas describen como la “cultura del ‘no’”.

El principal movimiento se registró entre el segundo y el tercer trimestre del año, con un achicamiento del segmento “Clase baja, en pobreza”, que pasó del 26% al 24% de la población, es decir, hogares con ingresos por debajo de $1,18 millones mensuales. Paralelamente, la categoría “Clase baja superior, no pobre” creció del 24% al 28%, lo que revela un desplazamiento interno dentro de la base social.

Brechas de ingresos que marcan extremos

Pese a esos avances, el informe destaca diferencias estructurales entre los niveles más altos de la pirámide. Según los umbrales de ingreso mensual, la Clase Alta alcanza solo al 5% de la población, con un piso de $7 millones y un promedio de $12 millones por hogar.

La Clase Media Alta, que representa al 17%, requiere al menos $3,7 millones, mientras que la Clase Media Baja —el 26%— necesita $2,05 millones para sostener su posición.

image
Fuente: CONSULTORA W – Análisis propio en base a datos de INDEC - EPH, CBT, y Salarios - Nivel Socio Económico de Saimo / CEIM - Martín Rozada UTDT - RIPTE, SIPA + Estimaciones Propias Cuantitativas y Cualitativas.

Estas cifras reflejan una estructura altamente polarizada, donde los ingresos marcan el límite entre el acceso pleno al consumo y la restricción permanente.

Patrones de consumo: entre el repunte del lujo y la contracción masiva

La segmentación también se observa en el comportamiento del consumo. Entre los sectores de mayores recursos, los rubros de viajes al exterior, bienes premium y autos muestran repuntes superiores al 50%, consolidando un escenario de “ganadores”.

En contraste, la Clase Media Alta “se acomodó” tras las tensiones económicas del 2024, pero realiza “malabares” para no retroceder en su estilo de vida.

La Clase Media Baja y la Clase Baja Superior atraviesan de manera directa la “cultura del ‘no’”, que se expresa en la frase cotidiana “no hay plata” para consumo esencial o actividades básicas.

Esta contracción se traslada al consumo masivo: las ventas en supermercados disminuyeron 5,1% interanual entre enero y octubre de 2025, un indicador que expone el enfriamiento generalizado del gasto.

