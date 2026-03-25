Mendoza albergará el 5° Seminario Internacional de Cerezas Tempranas

La provincia de Mendoza será sede de la quinta edición del Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas 2026 , que se realizará el martes 31 en la Nave Cultural de la Ciudad . A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Cerezas de Mendoza , junto con el Ministerio de Producción (a través de la Dirección de Agricultura) y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Está dirigida a productores, empacadores, comercializadores, profesionales e inversores interesados en el desarrollo y la tecnificación del cultivo de cerezas .

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 25 de marzo

El encuentro reunirá a productores, proveedores de insumos y servicios , disertantes e inversionistas de Argentina, Chile, China, Italia y Per ú, quienes analizarán las principales tendencias, desafíos y oportunidades del sector.

El seminario se posiciona como un espacio estratégico para abordar las claves productivas y comerciales de una industria en plena expansión . Además, permitirá a los participantes acceder a información actualizada, nuevas tecnologías y experiencias internacionales.

A lo largo de la jornada, asesores de trayectoria internacional y empresas líderes compartirán conocimientos, experiencias y soluciones innovadoras orientadas a mejorar la competitividad, tanto de productores como de potenciales inversores.

Asimismo, el evento busca fortalecer la articulación entre el sector público y privado, promoviendo nuevas inversiones y la incorporación de tecnología de vanguardia en la producción de cerezas.

Mendoza gana terreno en los mercados internacionales por su ventaja productiva

En los últimos años, la provincia se ha consolidado como un destino atractivo para la inversión en el sector, impulsada por su capacidad instalada, la disponibilidad de mano de obra calificada y condiciones agroclimáticas especialmente favorables.

Uno de los principales diferenciales de Mendoza es su ventaja en la precocidad de cosecha, que le permite ingresar a los mercados internacionales en momentos de alta demanda, cuando los precios alcanzan sus niveles más elevados y se abren mayores oportunidades de rentabilidad para los productores.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a Mendoza en el escenario internacional, al tiempo que impulsan el crecimiento de las economías regionales y generan nuevas oportunidades de desarrollo productivo y exportador. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio web EntradaWeb (entradaweb.com.ar).