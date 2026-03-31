Semana Santa en Chile: cuánto cuesta alojarse tres noches en Santiago

El fin de semana largo de Semana Santa -que este año, para los argentinos, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas- configura un finde XL ideal para una escapada: dos feriados (jueves 2 y viernes 3 de abril) que se suman al sábado y domingo.
Sitio Andino realizó un relevamiento de precios en distintas plataformas -Despegar, Booking y Airbnb- para tener una referencia concreta de cuánto cuesta alojarse durante ese fin de semana largo.
Precios en Santiago de Chile: cuánto salen tres noches
Para este relevamiento se tomó como referencia Santiago de Chile, capital del país vecino. En la plataforma Despegar, algunos valores para dos adultos por tres noches son:
Hotel Olá Santiago Providencia (9,2 puntos), a casi 7 km del centro: US$376
Hotel Terrado Lyon (8,1 puntos), a unos 6 km del centro: US$285
Nobile Hotel Estación Central (8,6 puntos), a 1,5 km del centro: US$158
Cozy Studio (9,9 puntos), a 2 km del centro: US$120
En el caso de Booking, los precios aparecen en pesos argentinos. Algunos valores detectados para tres noches (dos adultos) son:
Loica Host: $202.261
Hotel Providencia (ex Hotel Neruda): $341.408
Almacruz Hotel y Centro de Convenciones: $290.581
En esta plataforma, además, los precios suelen figurar como ofertas destacadas y por tiempo limitado, por lo que pueden variar rápidamente en función de la demanda propia de la fecha.
Airbnb: opciones más económicas y flexibles
Por último, en Airbnb aparecen opciones más flexibles y económicas, principalmente en departamentos. Para tres noches, se relevan unidades de un dormitorio con muy buenas calificaciones por valores que van desde US$102 a US$127, incluyendo alternativas con una o dos camas.
En este segmento, la oferta es más amplia y suele adaptarse mejor a quienes priorizan precio y ubicación, aunque también depende de la disponibilidad y la anticipación con la que se realice la reserva.
Claves para no pagar de más
En fechas como Semana Santa, la anticipación es fundamental: a medida que sube la demanda, los precios cambian rápido. También influye la ubicacióny el tipo de alojamiento.
Además, muchas plataformas ofrecen promociones por tiempo limitado, por lo que comparar y decidir a tiempo puede hacer la diferencia en el gasto final.