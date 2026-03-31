Semana Santa en Chile: cuánto cuesta alojarse tres noches en Santiago

El fin de semana largo de Semana Santa -que este año, para los argentinos, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas- configura un finde XL ideal para una escapada: dos feriados (jueves 2 y viernes 3 de abril) que se suman al sábado y domingo.

En ese contexto, Chile siempre se posiciona como uno de los destinos más elegidos por los mendocinos. La cercanía, sumada a la posibilidad de combinar compras con turismo , lo convierten en una opción recurrente para cruzar la cordillera.

Atención fieles: todo lo que tenés que saber sobre Semana Santa en General Alvear

Pescado y mariscos: cuánto tenés que gastar este año en el Valle de Uco

Sitio Andino realizó un relevamiento de precios en distintas plataformas -Despegar, Booking y Airbnb- para tener una referencia concreta de cuánto cuesta alojarse durante ese fin de semana largo.

Para este relevamiento se tomó como referencia Santiago de Chile , capital del país vecino. En la plataforma Despegar , algunos valores para dos adultos por tres noches son:

Buscar alojamiento es fundamental antes de planificar el viaje exprés a Chile.

Hotel Olá Santiago Providencia (9,2 puntos), a casi 7 km del centro: US$376

Hotel Terrado Lyon (8,1 puntos), a unos 6 km del centro: US$285

Nobile Hotel Estación Central (8,6 puntos), a 1,5 km del centro: US$158

Cozy Studio (9,9 puntos), a 2 km del centro: US$120

despegar y booking semana santa chile La captura expresada en dólares corresponde a Despegar y la expresada en pesos argentinos a Booking.

En el caso de Booking, los precios aparecen en pesos argentinos. Algunos valores detectados para tres noches (dos adultos) son:

Loica Host: $202.261

Hotel Providencia (ex Hotel Neruda): $341.408

Almacruz Hotel y Centro de Convenciones: $290.581

En esta plataforma, además, los precios suelen figurar como ofertas destacadas y por tiempo limitado, por lo que pueden variar rápidamente en función de la demanda propia de la fecha.

Airbnb: opciones más económicas y flexibles

Por último, en Airbnb aparecen opciones más flexibles y económicas, principalmente en departamentos. Para tres noches, se relevan unidades de un dormitorio con muy buenas calificaciones por valores que van desde US$102 a US$127, incluyendo alternativas con una o dos camas.

airbnb semana santa chile Airbnb presenta opciones más flexibles y económicas.

En este segmento, la oferta es más amplia y suele adaptarse mejor a quienes priorizan precio y ubicación, aunque también depende de la disponibilidad y la anticipación con la que se realice la reserva.

Claves para no pagar de más

En fechas como Semana Santa, la anticipación es fundamental: a medida que sube la demanda, los precios cambian rápido. También influye la ubicación y el tipo de alojamiento.

Además, muchas plataformas ofrecen promociones por tiempo limitado, por lo que comparar y decidir a tiempo puede hacer la diferencia en el gasto final.