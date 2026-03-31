31 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Semana Santa

Semana Santa en Chile: cuánto cuesta alojarse tres noches en Santiago

Los mendocinos que planean una escapada a Chile en Semana Santa deberán prever gastos con tiempo. Acá, un relevamiento de precios en alojamientos.

Semana Santa en Chile: cuánto cuesta alojarse tres noches en Santiago

Semana Santa en Chile: cuánto cuesta alojarse tres noches en Santiago

 Por Soledad Maturano

El fin de semana largo de Semana Santa -que este año, para los argentinos, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas- configura un finde XL ideal para una escapada: dos feriados (jueves 2 y viernes 3 de abril) que se suman al sábado y domingo.

Lee además
Pescado y mariscos, los más buscados durante la Semana Santa. video

Pescado y mariscos: cuánto tenés que gastar este año en el Valle de Uco
Horacio Valdivia párroco de General Alvear. video

Atención fieles: todo lo que tenés que saber sobre Semana Santa en General Alvear

Sitio Andino realizó un relevamiento de precios en distintas plataformas -Despegar, Booking y Airbnb- para tener una referencia concreta de cuánto cuesta alojarse durante ese fin de semana largo.

desayuno hotel chile vacaciones
Buscar alojamiento es fundamental antes de planificar el viaje exprés a Chile.

Buscar alojamiento es fundamental antes de planificar el viaje exprés a Chile.

Precios en Santiago de Chile: cuánto salen tres noches

Para este relevamiento se tomó como referencia Santiago de Chile, capital del país vecino. En la plataforma Despegar, algunos valores para dos adultos por tres noches son:

  • Hotel Olá Santiago Providencia (9,2 puntos), a casi 7 km del centro: US$376
  • Hotel Terrado Lyon (8,1 puntos), a unos 6 km del centro: US$285
  • Nobile Hotel Estación Central (8,6 puntos), a 1,5 km del centro: US$158
  • Cozy Studio (9,9 puntos), a 2 km del centro: US$120
despegar y booking semana santa chile
La captura expresada en dólares corresponde a Despegar y la expresada en pesos argentinos a Booking.

La captura expresada en dólares corresponde a Despegar y la expresada en pesos argentinos a Booking.

En el caso de Booking, los precios aparecen en pesos argentinos. Algunos valores detectados para tres noches (dos adultos) son:

  • Loica Host: $202.261
  • Hotel Providencia (ex Hotel Neruda): $341.408
  • Almacruz Hotel y Centro de Convenciones: $290.581

En esta plataforma, además, los precios suelen figurar como ofertas destacadas y por tiempo limitado, por lo que pueden variar rápidamente en función de la demanda propia de la fecha.

Airbnb: opciones más económicas y flexibles

Por último, en Airbnb aparecen opciones más flexibles y económicas, principalmente en departamentos. Para tres noches, se relevan unidades de un dormitorio con muy buenas calificaciones por valores que van desde US$102 a US$127, incluyendo alternativas con una o dos camas.

airbnb semana santa chile
Airbnb presenta opciones más flexibles y económicas.

Airbnb presenta opciones más flexibles y económicas.

En este segmento, la oferta es más amplia y suele adaptarse mejor a quienes priorizan precio y ubicación, aunque también depende de la disponibilidad y la anticipación con la que se realice la reserva.

Claves para no pagar de más

En fechas como Semana Santa, la anticipación es fundamental: a medida que sube la demanda, los precios cambian rápido. También influye la ubicación y el tipo de alojamiento.

Además, muchas plataformas ofrecen promociones por tiempo limitado, por lo que comparar y decidir a tiempo puede hacer la diferencia en el gasto final.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán refuerza el Manzano Histórico para una Semana Santa con alta demanda

Cortes de tránsito y operativo especial en El Calvario por Semana Santa

¿No sabés qué hacer? Mirá todo lo que hay en la Ciudad de Mendoza durante la Semana Santa

Misas, Vía Crucis y más: cómo se vivirá Semana Santa en el Valle de Uco

29 de marzo, Domingo de Ramos: el significado detrás de esta importante celebración

Cuánto sale comer pescado y qué opciones hay esta Semana Santa en Mendoza

Música, shows, vino, ferias, maratón y más: la propuesta de San Carlos para impulsar el turismo

Semana Santa sin gastar de más: qué podés conseguir en la Feria del Ahorro de Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
El transitorio impuesto al cheque cumple un cuarto de siglo. (ILustración con IA)

El impuesto más odiado cumple 25 años: el plan para eliminarlo sin romper todo

Las Más Leídas

Hallaron un cuerpo en Alta Montaña: investigan si es el andinista perdido.

El peor final para el andinista buscado en Alta Montaña

La droga incautada durante el procedimiento en Godoy Cruz.

Una niña de 13 años, atrapada con una importante cantidad de droga

El caso ingresó por la fiscalía de Maipú y ahora es tramitado por delitos sexuales. 

El padre de Enzo Pérez, complicado por una grave denuncia

El Cerro Santa Elena tiene su cima a unos 5.000 metros de altura.

Desesperada búsqueda de un andinista en Alta Montaña

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 31 de marzo