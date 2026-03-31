31 de marzo de 2026
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Pobreza

La pobreza retrocede, pero deja un saldo alarmante: más de 13 millones de argentinos siguen siendo pobres

Aunque los indicadores muestran una leve mejora, millones de argentinos continúan siendo pobres, atravesando una situación crítica, con ingresos que no alcanzan para cubrir lo básico.

La pobreza retrocede, pero deja un saldo alarmante:más de 13 millones de argentinos siguen siendo pobres

La pobreza retrocede, pero deja un saldo alarmante:más de 13 millones de argentinos siguen siendo pobres

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza en la Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, lo que marca una baja respecto del 31,6% registrado en la primera mitad del año. De este modo, en los últimos seis meses, 13,5 millones de argentinos vivían en situación de pobreza.

Mientras que la indigencia había sido del 6,9% en el primer semestre y en el segundo se redujo al 6,3%.

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La cifra actual marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento. El índice de indigencia, por su parte, es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

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Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios, se observó que, con respecto al semestre anterior el ingreso total familiar promedio aumentó 18,3%, mientras que las canastas aumentaron en promedio un 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT).

La cifra que dio como resultado la primera parte del 2025 representó una mejora de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el semestre anterior. Una medición de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) indicó que la pobreza finalizó en torno al 30%.

En cuanto a la situación de los últimos meses del año anterior, la inflación se mantuvo por encima del 2% mensual y los salarios reales de los trabajadores formales perdieron 2,5% en el último cuatrimestre.

La evolución de la pobreza

Al medir la brecha de pobreza —la diferencia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la CBT— se registró un valor de 35,7 por ciento. En promedio, los hogares pobres tuvieron ingresos por $783.493, frente a una CBT promedio de $1.219.130 para este grupo. La distancia entre ingresos y canasta total disminuyó respecto a la primera mitad de 2025.

Al observar las edades, el 41,3% de las personas de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. En el grupo de 15 a 29 años el porcentaje fue de 32,6%, y en el de 30 a 64 años, de 24,6%. En el caso de las personas de 65 años o más, el 9,7% se encuentra bajo la línea de pobreza.

En cuanto a las regiones, la pobreza entre personas alcanzó el 28,3% en el Gran Buenos Aires, 32,3% en Cuyo, 32,7% en el Noreste, 28,4% en el Noroeste, 26,2% en la región Pampeana y 25,4% en la Patagonia. Por el lado de la indigencia, los valores fueron: 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% en el Noreste, 3,8% en el Noroeste, 6,2% en Pampeana y 4,0% en la Patagonia.

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