30 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Banco de la Nación Argentina

Antes de que termine marzo, estas son las promos del Banco Nación que tenés que aprovechar

En Mendoza, el Banco Nación mantiene descuentos en supermercados, combustible, farmacias y más. Qué días conviene comprar y cómo acceder a los reintegros.

Antes de que termine marzo, estas son las promos del Banco Nación que tenés que aprovechar
Antes de que termine marzo, estas son las promos del Banco Nación que tenés que aprovechar
Por Soledad Maturano

El Banco de la Nación Argentina sostiene en la provincia de Mendoza promociones pensadas para aliviar el gasto cotidiano. Los beneficios abarcan desde compras en supermercados hasta combustible, farmacias y veterinarias, y funcionan en su mayoría pagando con tarjetas de la entidad a través de la app MODO BNA+.

Para conocer los descuentos al cierre de marzo e inicio de abril, Sitio Andino reunió en una guía clara las principales ofertas, días y medios de pago disponibles.

Lee además
Comprá lentes más baratos: los descuentos del Banco Nación en ópticas

Aprovechá el descuento en ópticas del Banco Nación y ahorrá en tus compras
Banco Nación apuesta a pagos con inteligencia artificial y marca un hito en la región

Banco Nación impulsa el uso de IA para revolucionar los pagos en Argentina
supermercado compra pagar pago tarjeta
Diferentes cadenas de supermercados tienen descuentos con Banco Nación.

Diferentes cadenas de supermercados tienen descuentos con Banco Nación.

Cómo aprovechar los descuentos en supermercados según el día

En supermercados se concentran algunos de los reintegros más importantes, aunque cada cadena aplica condiciones particulares.

Carrefour (hasta 31 de mayo)

  • Miércoles:
    • 30% de descuento
    • Tope de reintegro: $12.000 por semana
    • Pago con Visa crédito vía BNA+ MODO
  • Sábados:
    • 10% de descuento sin tope
    • Pago con Visa crédito o débito

Coto (hasta 31 de marzo)

  • Martes:
    • 20% de descuento
    • Compra mínima: $60.000
    • Tope: $25.000 mensuales
    • Pago con crédito o débito mediante BNA+ MODO

Jumbo (hasta 31 de marzo)

  • Martes:
    • 20% de descuento
    • Compra mínima: $100.000
    • Tope: $25.000
    • Pago con Visa crédito o débito vía MODO

Changomás (hasta 31 de mayo)

  • Miércoles:
    • 20% de descuento
    • Compra mínima: $75.000
    • Pago con crédito o débito mediante MODO

Beneficio en carnicerías para compras de carne

En el rubro carnicería, se destaca la promo en Granja Benedetti:

  • 30% de descuento con Visa crédito a través de MODO BNA+
  • Tope: $12.000
  • Válido para compras presenciales y online
  • Vigente hasta el 31 de mayo de 2026
óptica
Varias casas de ópticas de Mendoza reciben Banco Nación.

Varias casas de ópticas de Mendoza reciben Banco Nación.

Promociones en ópticas para renovar lentes

Quienes necesiten anteojos o productos ópticos también cuentan con beneficios en comercios como Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Jueves, hasta el 31 de mayo
  • Pagando con Visa crédito mediante MODO

Descuentos en farmacias para jubilados

El banco mantiene una promoción específica para clientes jubilados:

  • 10% de reintegro
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Lunes
  • Tope: $10.000
  • Pago con Visa crédito o débito a través de MODO

Ahorros en veterinarias y cuidado de mascotas

En veterinarias adheridas también hay beneficios activos:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Sin tope de reintegro
  • Pago con Visa crédito mediante BNA+
  • Días martes. Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

Promociones en combustible durante la semana

Quienes carguen combustible pueden acceder a reintegros en estaciones de YPF, Axion Energy y Shell:

  • 20% de descuento los viernes
  • Tope: $10.000 mensuales
  • Pago con Visa crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+

Para acceder al beneficio es necesario escanear el código QR en la estación y elegir la tarjeta correspondiente.

biblioteca libro literatura lectura leer librería feria
10% de descuento los días sábados en librerías.

10% de descuento los días sábados en librerías.

Descuentos en librerías para compras culturales

Las librerías adheridas -Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas- comparten condiciones:

  • 10% de descuento
  • 3 cuotas sin interés
  • Tope: $10.000 por compra
  • Solo presencial
  • Pago con tarjeta de crédito
  • Todos los sábados. Vigente hasta el 30 de abril de 2026

Con este esquema de promociones, los clientes del Banco Nación pueden organizar sus consumos semanales de manera más estratégica y obtener reintegros en gastos habituales, un alivio que, en el contexto actual, puede marcar una diferencia a fin de mes.

Temas
Seguí leyendo

Guía de ahorro con Banco Nación en súper, carne y nafta para esta semana

De cuánto es el crédito que Malargüe podrá tomar con aval del Gobierno

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 30 de marzo de 2026

Pagos de ANSES este lunes 30 de marzo de 2026: consultá si te toca cobrar hoy

Azúcar vs fruta: El proyecto que enfrenta a Mendoza con un lobby poderoso

Alquileres, tarifas y caída del consumo, el combo que al igual que el país, golpea a Malargüe

Con el impulso petrolero, Neuquén gana lugar como destino para vivir y trabajar: una mirada mendocina

Sin respiro: las cuotas de prepagas aumentan otra vez y acumulan fuerte suba

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 30 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 30 de marzo de 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo

Las cámaras de seguridad han permitido más detenciones.

Las cámaras permiten detectar delitos y detener rápido pero el problema sigue siendo la puerta giratoria

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero