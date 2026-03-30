Antes de que termine marzo, estas son las promos del Banco Nación que tenés que aprovechar

El Banco de la Nación Argentina sostiene en la provincia de Mendoza promociones pensadas para aliviar el gasto cotidiano . Los beneficios abarcan desde compras en supermercados hasta combustible, farmacias y veterinarias, y funcionan en su mayoría pagando con tarjetas de la entidad a través de la app MODO BNA+.

Para conocer los descuentos al cierre de marzo e inicio de abril, Sitio Andino reunió en una guía clara las principales ofertas, días y medios de pago disponibles.

Banco Nación impulsa el uso de IA para revolucionar los pagos en Argentina

Aprovechá el descuento en ópticas del Banco Nación y ahorrá en tus compras

En supermercados se concentran algunos de los reintegros más importantes, aunque cada cadena aplica condiciones particulares.

Diferentes cadenas de supermercados tienen descuentos con Banco Nación.

En el rubro carnicería, se destaca la promo en Granja Benedetti:

30% de descuento con Visa crédito a través de MODO BNA+

Tope: $12.000

Válido para compras presenciales y online

Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

óptica Varias casas de ópticas de Mendoza reciben Banco Nación.

Promociones en ópticas para renovar lentes

Quienes necesiten anteojos o productos ópticos también cuentan con beneficios en comercios como Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Jueves, hasta el 31 de mayo

Pagando con Visa crédito mediante MODO

Descuentos en farmacias para jubilados

El banco mantiene una promoción específica para clientes jubilados:

10% de reintegro

Hasta 3 cuotas sin interés

Lunes

Tope: $10.000

Pago con Visa crédito o débito a través de MODO

Ahorros en veterinarias y cuidado de mascotas

En veterinarias adheridas también hay beneficios activos:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Sin tope de reintegro

Pago con Visa crédito mediante BNA+

Días martes. Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

Promociones en combustible durante la semana

Quienes carguen combustible pueden acceder a reintegros en estaciones de YPF, Axion Energy y Shell:

20% de descuento los viernes

Tope: $10.000 mensuales

Pago con Visa crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+

Para acceder al beneficio es necesario escanear el código QR en la estación y elegir la tarjeta correspondiente.

biblioteca libro literatura lectura leer librería feria 10% de descuento los días sábados en librerías.

Descuentos en librerías para compras culturales

Las librerías adheridas -Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas- comparten condiciones:

10% de descuento

3 cuotas sin interés

Tope: $10.000 por compra

Solo presencial

Pago con tarjeta de crédito

Todos los sábados. Vigente hasta el 30 de abril de 2026

Con este esquema de promociones, los clientes del Banco Nación pueden organizar sus consumos semanales de manera más estratégica y obtener reintegros en gastos habituales, un alivio que, en el contexto actual, puede marcar una diferencia a fin de mes.