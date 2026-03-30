Antes de que termine marzo, estas son las promos del Banco Nación que tenés que aprovechar

El Banco de la Nación Argentina sostiene en la provincia de Mendoza promociones pensadas para aliviar el gasto cotidiano. Los beneficios abarcan desde compras en supermercados hasta combustible, farmacias y veterinarias, y funcionan en su mayoría pagando con tarjetas de la entidad a través de la app MODO BNA+.
Para conocer los descuentos al cierre de marzo e inicio de abril, Sitio Andino reunió en una guía clara las principales ofertas, días y medios de pago disponibles.
El banco mantiene una promoción específica para clientes jubilados:
10% de reintegro
Hasta 3 cuotas sin interés
Lunes
Tope: $10.000
Pago con Visa crédito o débito a través de MODO
Ahorros en veterinarias y cuidado de mascotas
En veterinarias adheridas también hay beneficios activos:
10% de descuento
Hasta 3 cuotas sin interés
Sin tope de reintegro
Pago con Visa crédito mediante BNA+
Días martes. Vigente hasta el 31 de mayo de 2026
Promociones en combustible durante la semana
Quienes carguen combustible pueden acceder a reintegros en estaciones de YPF, Axion Energy y Shell:
20% de descuento los viernes
Tope: $10.000 mensuales
Pago con Visa crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+
Para acceder al beneficio es necesario escanear el código QR en la estación y elegir la tarjeta correspondiente.
Descuentos en librerías para compras culturales
Las librerías adheridas -Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas- comparten condiciones:
10% de descuento
3 cuotas sin interés
Tope: $10.000 por compra
Solo presencial
Pago con tarjeta de crédito
Todos los sábados. Vigente hasta el 30 de abril de 2026
Con este esquema de promociones, los clientes del Banco Nación pueden organizar sus consumos semanales de manera más estratégica y obtener reintegros en gastos habituales, un alivio que, en el contexto actual, puede marcar una diferencia a fin de mes.