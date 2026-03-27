Comprá lentes más baratos: los descuentos del Banco Nación en ópticas

Por lo general, Banco Nación ofrece habitualmente promociones para sus clientes. Mediante su sitio web oficial, la entidad presentó un beneficio especial en ópticas , brindando una oportunidad única para aprovechar descuentos y cuidar la visión de manera cómoda y accesible.

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en ópticas durante las próximas semanas . Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro.

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Además, las compras se pueden financiar en hasta 3 cuotas sin interés , según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Óptica Visualiza, Duci Ópticas y otros; el listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos y ofrecer alivio económico. Estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá aprovecharse únicamente los jueves durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

Este beneficio se enmarca en la estrategia del Banco Nación de simplificar el acceso a promociones a través de sus nuevas herramientas digitales. Más detalles haciendo click aquí.