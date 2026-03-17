17 de marzo de 2026
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Banco de la Nación Argentina

Banco Nación lanza una nueva aplicación que unifica BNA+ y Home Banking en una sola plataforma

La nueva aplicación del Banco Nación concentrará las operaciones en un solo canal y reemplazará el Home Banking. ¿Cómo será la migración paso a paso?

banco nacion homebanking
Por Soledad Maturano

El Banco de la Nación Argentina anunció en su sitio oficial la puesta en marcha de una nueva plataforma “que unifica tus operaciones en un solo lugar”. Con este cambio, el tradicional Home Banking y la app BNA+ pasarán a integrarse en un único entorno bajo el nombre de Nueva BNA+.

Qué cambia con la Nueva BNA+

De acuerdo con la información oficial, la Nueva BNA+ permitirá centralizar operaciones con una experiencia más simple y segura. Entre sus principales funciones, se destaca la posibilidad de acceder con el mismo usuario y contraseña tanto desde el celular como desde la computadora, además de sumar nuevas funcionalidades en un entorno integrado.

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En este contexto, el banco también confirmó que el Home Banking dejará de funcionar en los próximos días, como parte del proceso de transición hacia esta plataforma integral.

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La información de cómo será el proceso está disponible en el sitio oficial del banco.

La información de cómo será el proceso está disponible en el sitio oficial del banco.

Cómo será el proceso de migración

La entidad detalló que el proceso de migración será progresivo y estará acompañado por notificaciones oficiales. Cada usuario recibirá un correo electrónico con las instrucciones necesarias, además de videos tutoriales e instructivos para completar el cambio de forma sencilla.

Al mismo tiempo, desde la app actual también se informará cuándo cada cliente esté habilitado para acceder a la Nueva BNA+, evitando así confusiones o posibles fraudes. En ese sentido, el banco remarcó que este es el único canal habilitado para iniciar la migración.

Paso a paso para actualizar la aplicación

Desde el sitio oficial del banco, también difundieron una guía práctica para completar la actualización de forma segura:

1. Ingresar a la app actual con clave o validación biométrica.

2. Seguir las instrucciones para iniciar la descarga de la nueva app.

3. Una vez descargada, volver a ingresar a la app anterior y seleccionar “Ya la tengo”.

4. Presionar continuar para copiar el token que aparece en pantalla.

5. El código se pegará automáticamente en la nueva aplicación.

6. Aceptar los nuevos términos y condiciones.

7. Crear un nuevo usuario y contraseña.

Billetera virtual BNA
El traspaso a la nueva aplicación se hará desde BNA+ con notificación previa del banco.

El traspaso a la nueva aplicación se hará desde BNA+ con notificación previa del banco.

Recordatorio para operar con seguridad

Una vez completados estos pasos, se podrá acceder a la Nueva BNA+ sin inconvenientes. No obstante, es clave seguir únicamente la información oficial del banco y evitar enlaces externos.

El proceso ya está en marcha, pero será gradual, por lo que la migración no se realizará de forma inmediata sino progresiva.

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