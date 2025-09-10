El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Hoy por la tarde se dará a conocer la inflación de agosto. El dato oficial corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , de acuerdo al cronograma establecido por el organismo nacional.

En este marco, distintas consultoras y entidades financieras del país que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central (BCRA) , proyectaron una inflación del 2,1% . De confirmarse, el alza implicaría un incremento de 0,4 puntos frente a julio y marcaría un quiebre tras cuatro meses en los que la variación se ubicó por debajo del 2%.

Por su parte, estimaciones privadas calculan que la inflación de agosto rondaría entre 1,6% y 1,8%, lo que significaría un descenso respecto del 1,9% registrado en julio. En esa misma franja se ubicó la inflación de la Ciudad de Buenos Aires , que alcanzó el 1,6% .

A pocas horas de conocerse el índice oficial, el dato que brinda un panorama más cercano a la realidad es el de la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación fue del 1,6%. Se trata de una desaceleración en relación con julio , cuando alcanzó el 1,9%, igualando a la nacional.

En julio la inflación nacional fue de 1,9%

En la comparación anual, los precios en la Ciudad aumentaron un 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20%. Los analistas señalan que la evolución de precios en el distrito porteño refleja, de manera parcial, el traslado a los precios de la suba del dólar.

Entre los rubros que impulsaron el alza se destacaron servicios financieros (5,7%), transporte (3%), salud (2,1%) y gastos vinculados a la vivienda. En tanto, los alimentos se incrementaron 1%, por debajo del promedio general. Dentro de este rubro, pan y cereales subieron 2,2% y las frutas 5,5%, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres mostraron una baja del 1,2%.

El transporte trepó 3% debido al aumento en combustibles y lubricantes para vehículos de uso doméstico y automóviles, según el informe oficial. En salud, los incrementos estuvieron asociados al alza en medicamentos y prepagas, mientras que los gastos en vivienda avanzaron 1,9% por el ajuste en tarifas de servicios públicos.

Otros rubros mostraron variaciones más moderadas: educación creció 1%, recreación y cultura 1,2% y la misma cifra se observó en restaurantes y hoteles. Por el contrario, la indumentaria registró una baja del 0,4% debido al ingreso de productos importados/ Noticias Argentinas