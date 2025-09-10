DATOS OFICIALES

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

La inflación nacional de agosto se conocerá esta tarde. Qué expectativas hay sobre lo que comunicará el INDEC.

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

Hoy por la tarde se dará a conocer la inflación de agosto. El dato oficial corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), de acuerdo al cronograma establecido por el organismo nacional.

En este marco, distintas consultoras y entidades financieras del país que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central (BCRA), proyectaron una inflación del 2,1%. De confirmarse, el alza implicaría un incremento de 0,4 puntos frente a julio y marcaría un quiebre tras cuatro meses en los que la variación se ubicó por debajo del 2%.

Lee además
Leve desaceleración de la inflación en CABA: de cuánto fue y cómo impactó por rubro
DATOS OFICIALES

Leve desaceleración de la inflación en CABA: de cuánto fue y cómo impactó por rubro
Imagen generada con IA
Economia y elecciones

El precio del tiempo: el Gobierno sacrifica dólares y credibilidad para llegar a octubre

Por su parte, estimaciones privadas calculan que la inflación de agosto rondaría entre 1,6% y 1,8%, lo que significaría un descenso respecto del 1,9% registrado en julio. En esa misma franja se ubicó la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó el 1,6%.

La inflación porteña como referencia para el dato del INDEC

A pocas horas de conocerse el índice oficial, el dato que brinda un panorama más cercano a la realidad es el de la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación fue del 1,6%. Se trata de una desaceleración en relación con julio, cuando alcanzó el 1,9%, igualando a la nacional.

10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito
En julio la inflación nacional fue de 1,9%

En julio la inflación nacional fue de 1,9%

En la comparación anual, los precios en la Ciudad aumentaron un 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20%. Los analistas señalan que la evolución de precios en el distrito porteño refleja, de manera parcial, el traslado a los precios de la suba del dólar.

Entre los rubros que impulsaron el alza se destacaron servicios financieros (5,7%), transporte (3%), salud (2,1%) y gastos vinculados a la vivienda. En tanto, los alimentos se incrementaron 1%, por debajo del promedio general. Dentro de este rubro, pan y cereales subieron 2,2% y las frutas 5,5%, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres mostraron una baja del 1,2%.

El transporte trepó 3% debido al aumento en combustibles y lubricantes para vehículos de uso doméstico y automóviles, según el informe oficial. En salud, los incrementos estuvieron asociados al alza en medicamentos y prepagas, mientras que los gastos en vivienda avanzaron 1,9% por el ajuste en tarifas de servicios públicos.

Otros rubros mostraron variaciones más moderadas: educación creció 1%, recreación y cultura 1,2% y la misma cifra se observó en restaurantes y hoteles. Por el contrario, la indumentaria registró una baja del 0,4% debido al ingreso de productos importados/ Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Para Elena Alonso, la educación financiera "da libertad y tranquilidad"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 10 de septiembre de 2025

Empleo: las empresas siguen reduciendo personal ante la caída de la demanda

Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Milei ratificó que no se moverá "ni un milímetro" y el FMI lo respaldó

LO QUE SE LEE AHORA
Empleo: las empresas siguen reduciendo personal ante la caída de la demanda
Estudio

Empleo: las empresas siguen reduciendo personal ante la caída de la demanda

Las Más Leídas

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Estadísticas oficiales

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Por Celeste Funes
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras
DATOS OFICIALES

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Por Sitio Andino Economía