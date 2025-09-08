DATOS OFICIALES

Leve desaceleración de la inflación en CABA: de cuánto fue y cómo impactó por rubro

En agosto, la inflación mostró una leve desaceleración en Buenos Aires. Servicios, transporte y salud encabezaron los aumentos durante el mes.

Por Sitio Andino Economía

El Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires publicó los datos de inflación correspondientes a agosto, mostrando una leve desaceleración respecto a julio. En este período, la inflación mensual fue de 1,6%, reflejando un moderado aumento en comparación con meses anteriores..

La inflación acumulada desde enero hasta agosto es del 20%. El aumento estuvo principalmente impulsado por servicios financieros, transporte, vivienda y gastos en vivienda. Este resultado se interpreta de manera favorable para la gestión local, de cara al miércoles, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación nacional correspondiente al mismo período.

Rubro por rubro: cómo se movieron los precios

Por sectores, los servicios financieros lideraron la suba con 5,7%, seguido por transporte (3%), salud (2,1%) y gastos en vivienda.

nota-1745698-gobierno-actualiza-impuesto-ganancias-solteros-comenzaran-pagar-partir-millones-1096502.jpg
Servicios financieros, salud, vivienda y transporte encabezaron el aumento en agosto 2025

Dentro de los alimentos, el incremento fue menor al promedio, con un aumento general de 1%. Pan y cereales subieron 2,2%, frutas 5,5%, mientras que verduras, tubérculos y legumbres registraron una baja de 1,2%.

El transporte creció 3% debido al aumento de combustibles y lubricantes para vehículos particulares, según el informe oficial. La salud mostró incrementos por subas en medicamentos y planes de prepagas.

El gasto en vivienda se incrementó 1,9% por la suba de tarifas de servicios públicos. Por su parte, educación avanzó 1%, recreación y cultura 1,2%, y restaurantes y hoteles también crecieron 1,2%.

En contraste, la indumentaria mostró una baja de 0,4%, impulsada por el ingreso de productos importados al mercado local/ Noticias Argentinas

