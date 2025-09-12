El dólar sigue en alza y se acerca al techo de la banda de flotación

Al cierre de la semana, el dólaropera en alza y se aproxima a valores históricos luego de la flexibilización del cepo cambiario. En el Banco Nación, el dólar oficial se ubica en $1.465 para la venta, muy cerca del techo de la banda de flotación establecida por el Banco Central.
A un mes y medio de las legislativas de octubre, las cotizaciones vuelven a sentir presión y el dólar mayorista recorta la distancia con el límite superior de la banda cambiaria. La divisa estadounidense anota un aumento de $20 frente al cierre de ayer (+1,7%) y acumula en la semana un avance de $85 (+6,1%).