Javier Milei reconoció una desaceleración de la economía, pero se mostró confiado

El presidente Javier Milei habló este martes en una entrevista televisiva, en la que admitió que la economía se desaceleró. Acusó a la oposición de "romper todo". En diáloco con el Canal A24, entrevistado por Antonio Laje, Milei admitió que " se desaceleró fuertemente la actividad económica ”.

El presidente Javier Milei reconoció una caída significativa en la actividad y en los niveles de confianza, luego de haber suspendido ayer una actividad de campaña en Tierra del Fuego .

“La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, y venía acelerando hacia el ocho por ciento en algún momento. Pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo, básicamente lo que ves es un esquema de destructivo instrumentado desde el Congreso de la Nación ”, dijo en clara referencia a las leyes aprobadas, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y los posteriores rechazos a los vetos.

“ La vocación destructiva del kirchnerismo, que está dispuesta a romper todo porque lo único que le importa es el poder, no es gratis ”, advirtió Milei.

“A partir de abril del año pasado, la economía empezó a repuntar. En el desestacionalizado de diciembre del 24, ya estábamos 6% arriba desde diciembre del 23”, detalló.

En ese sentido, defendió los resultados obtenidos hasta ahora: “Inflación a la baja, pobreza a la baja. Después de que se hizo el sinceramiento de precios y cantidades, 12 millones de personas salieron de la pobreza, hay seis millones de personas que salieron de la indigencia”, sostuvo.

Qué dijo Javier Milei sobre la baja en la confianza

Milei se refirió también al informe que muestra que el nivel de confianza en su figura está en el pico más bajo desde que inició su gestión, según la Universidad Torcuato Di Tella y señaló que se trata de una consecuencia directa de la coyuntura y de la ralentización en el mercado interno. Dijo que la percepción negativa se vincula al contexto de alta conflictividad política y de año electoral.

“Nosotros con los gobernadores con los que tenemos afinidad seguimos teniendo una excelente relación. Pero una de las cosas que pasa es que estás en un año electoral y aún cuando seas parecido, vas a tratar de exacerbar esas diferencias porque es un año electoral. Es propio del año electoral”, dijo.

También se refirió a la causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran a su hermana Karina Milei: “Eso es absolutamente ridículo, porque cuando nosotros llegamos, Andis estaba bajo la órbita de la Secretaría General. Lo primero que hizo mi hermana fue sacársela de encima. Entonces, si te podés quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el tres? Es ridículo, no resiste el menor análisis”, justificó.

Sobre la confianza interna, Milei reafirmó el rol de sus principales colaboradores. “Absolutamente”, respondió sobre Karina. Respecto a Lule Menem y Martín Menem, señaló que trabajan junto a él “sin problema” y que mantiene una confianza “total y absoluta”.

También negó internas en su entorno cercano y entre su hermana y el asesor Santiago Caputo. “El Triángulo de Hierro no se rompe”. Para el mandatario, las especulaciones sobre la interna surgen de “la basura que inventan los que están afuera, sobre lo que pasa ahí adentro”.

Expectativas de cara al 26 de octubre

“No tengo dudas de que vamos a ganar el 26 de octubre”, sostuvo Milei. “La verdad que lo que cuenta es cómo te queda la composición de la Cámara. Es decir, digamos, más allá de la pirotecnia de cómo termine los porcentajes, lo más importante es cómo termina la Cámara”, dijo en referencia al Congreso.

“Yo puedo asegurar que las Cámaras de Diputados y Senadores, después de el 26 de octubre, va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora; por eso, vamos a hacer muchísimas más cosas, porque además estamos trabajando todos los acuerdos para que a partir del 11 de diciembre del 25 empecemos de vuelta con las reformas”.

Respecto de las consecuencias económicas y sociales de este proceso, el jefe de Estado pronosticó una mejora en la estabilidad y la previsibilidad: “Luego va a haber una fuerte baja de la volatilidad, todo lo que es el escenario a futuro va a estar clareado. Vas a tener un derrumbe de la incertidumbre y vos podes tomar decisiones en función de la mejor perspectiva: que haya menos inflación, menos pobres, menos indigentes, que terminemos de extirpar la inseguridad”.