30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
El Gobierno de Mendoza contrató un laboratorio balístico vinculado a Interpol: los detalles

El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema que le permitirá integrar la red IBIN de Interpol. Para qué servirá y de cuánto es la inversión.

El Gobierno de Mendoza contrató un laboratorio balístico internacional.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza oficializó la incorporación de un Sistema Automatizado de Identificación Balística que permitirá que la Provincia integre una red de bases de datos de INTERPOL. La inversión es de más de $2.187 millones y se realizó a través de una contratación directa, según el decreto 2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El texto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explica que la compra se realizó con la necesidad de fortalecer la investigación criminal y dotar al Estado de un laboratorio balístico propio, ya que los delitos más graves suelen cometerse con armas de fuego, por lo que consideran fundamental contar con cotejos rápidos y tecnología interoperable para prevenir y esclarecer hechos.

El sistema contratado por el Gobierno de Mendoza

La adquisición se realizará a la empresa IAFIS Uruguay S.A., representante de la firma canadiense Forensic Technology Inc., creadora del sistema IBIS (Integrated Ballistics Identification System), único con convenio a nivel internacional con la red INTERPOL-IBIN.

El monto total de la operación asciende a U$S 1.632.668, lo que equivale a $2.187.775.120 según el tipo de cambio oficial del Banco Nación al 7 de agosto de 2025.

Para qué sirve

El sistema adquirido incluye estaciones de captura de proyectiles y vainas, un servidor de correlación, estaciones de análisis y un microscopio de verificación. Todo estará integrado al software IBIS, que permitirá cargar, cotejar y compartir datos balísticos con otras provincias y países de la región.

Armas - Mendoza

En la fundamentación para esta contratación directa, el Gobierno explicó: "No existe otro sistema en el mercado que cuente con las características requeridas. IBIS es el único software con convenio tanto a nivel nacional como internacional con la red INTERPOL-IBIN".

"Es imprescindible hacer realidad rápidos cotejos de material testigo en relación con hechos cometidos con armas, la interoperatividad de este sistema con bases de datos existentes que nutran la misma, aumentando las probabilidades de esclarecimiento y potenciando los análisis criminales", indicó el Gobierno.

Intercambio de datos balísticos

La incorporación de la Provincia a esta red permitirá compartir su base de datos balística con todos los miembros que la integran, incluyendo a la Policía Federal, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial e INTERPOL.

"Ser parte de IBIN no solo habilita el intercambio de información, sino que también garantiza el acceso a los datos ya cargados en los sistemas implementados por otros países miembros, como Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú. Esto incrementa significativamente las posibilidades de encontrar coincidencias balísticas (matchs), especialmente considerando que la Provincia forma parte del Corredor Bioceánico", asegura el decreto.

"El intercambio de datos balísticos a escala internacional permite establecer vínculos entre delitos y delincuentes de diferentes países que de otro modo podrían pasar inadvertidas", agrega el texto.

pedido_291782_24092025

