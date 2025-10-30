"Respira San Rafael": un nuevo programa para potenciar el turismo en el sur

"Respira San Rafael".

La iniciativa prevé el arribo de contingentes de turistas oriundos de la capital provincial, para que disfruten la “Experiencia San Rafael”. “Se ha diseñado un día para que mendocinos del norte puedan respirar naturaleza en nuestro destino y que los sanrafaelinos sean los mejores anfitriones”, expresó la directora de Turismo, Victoria Contardo.

La primera de las propuestas sucederá el domingo 2 de noviembre, con salida del primer contingente desde plaza Francia con destino al Valle Grande, donde habrá actividades de canopy, paseo en catamarán, yoga y meditación. Luego del almuerzo, habrá una visita al laberinto de Borges y una degustación de vinos.

“Queremos, con esta iniciativa, seguir impulsando el turismo con todos los beneficios que implica y fortalecer el trabajo en conjunto con otros municipios”, añadió Contardo.

"Respira San Rafael", un programa para atraer el turismo interno Embed - "MENDOZA RESPIRA" Y PROMOCIÓN EN EL LITORAL.