Definen si vuelve la lucha antigranizo: entidades intermedias votan en un encuentro con el intendente Omar Félix

El sistema de defensa con aviones de tormentas graniceras fue eliminado el año pasado por el Gobierno Provincial.

Elecciones 2025 Emir Félix: "No voy a ir al Congreso a oponerme a todo; voy a buscar soluciones"

Debate productivo en San Rafael Omar Félix impulsa una mesa participativa para definir el futuro de la Lucha Antigranizo

Para el comienzo de la actividad está prevista la palabra del intendente Omar Félix , que dará lugar a la conformación de comisiones, integradas por miembros de las entidades inscriptas y divididas por rubro. Serán 9 las comisiones: sociales – culturales, educativas, clubes deportivos, cooperativas – productivas, cámaras empresariales, profesionales y gremios, centro de jubilados, uniones vecinales, religiosas y sector productivo del este .

Como anticipó el jefe comunal en el encuentro de la semana pasada, lo de hoy es el puntapié a la creación del Consejo Departamental de Entidades Intermedias , que integrarán diferentes instituciones que representan a la comunidad organizada de San Rafael.

Cada comisión debatirá la continuidad o no de la lucha antigranizo, y una vez finalizado el intercambio de opiniones, designará a un vocero que se pronunciará a favor o en contra en función de lo que haya opinado la mayoría.

Una vez concluida la votación y su posterior comunicación, mediante escribano público se realizará el acta que determinará la continuidad o no de la lucha antigranizo.