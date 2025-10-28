28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Participación ciudadana

Definen si vuelve la lucha antigranizo: entidades intermedias votan en un encuentro con el intendente Omar Félix

Nueve comisiones debatirán por la lucha antigranizo y un vocero por sector comunicará el resultado final que quedará registrado por escribano.

¿Continuará la lucha antigranizo en el sur provincial?

¿Continuará la lucha antigranizo en el sur provincial?

Lee además
Omar Félix expuso sobre la lucha antigranizo en San Rafael. video
Debate productivo en San Rafael

Omar Félix impulsa una mesa participativa para definir el futuro de la Lucha Antigranizo
Emir Félix pasó por Noticiero Andino y se refirió a los comicios del próximo domingo. video
Elecciones 2025

Emir Félix: "No voy a ir al Congreso a oponerme a todo; voy a buscar soluciones"

Para el comienzo de la actividad está prevista la palabra del intendente Omar Félix, que dará lugar a la conformación de comisiones, integradas por miembros de las entidades inscriptas y divididas por rubro. Serán 9 las comisiones: sociales – culturales, educativas, clubes deportivos, cooperativas – productivas, cámaras empresariales, profesionales y gremios, centro de jubilados, uniones vecinales, religiosas y sector productivo del este.

aviones lucha antigranizo
Mendoza refuerza la lucha antigranizo con aviones de alta tecnología.

Mendoza refuerza la lucha antigranizo con aviones de alta tecnología.

Continuidad o no de la lucha antigranizo

Como anticipó el jefe comunal en el encuentro de la semana pasada, lo de hoy es el puntapié a la creación del Consejo Departamental de Entidades Intermedias, que integrarán diferentes instituciones que representan a la comunidad organizada de San Rafael.

Cada comisión debatirá la continuidad o no de la lucha antigranizo, y una vez finalizado el intercambio de opiniones, designará a un vocero que se pronunciará a favor o en contra en función de lo que haya opinado la mayoría.

Una vez concluida la votación y su posterior comunicación, mediante escribano público se realizará el acta que determinará la continuidad o no de la lucha antigranizo.

Temas
Seguí leyendo

San Carlos se suma a Octubre Rosa con actividades y mensajes de cuidado

Una obra de arte para apoyar a pacientes oncológicos en General Alvear

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Una familia de General Alvear pide ayuda para recuperar el equipo médico de su hijo

Alfredo Cornejo recorrió la nueva Planta Depuradora que tendrá la provincia de Mendoza

La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween

San Rafael moderniza su alumbrado público con tecnología LED en avenidas centrales

General Alvear acercó el arte al Hospital Enfermeros Argentinos junto a Sofía Perfumo

LO QUE SE LEE AHORA
Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Las Más Leídas

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado
Conmoción

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

Las vainas y monedas secuestradas en Guaymallén.
un detenido

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de octubre

Te Puede Interesar

Luffi deberá cumplir con ciertas condiciones para no quedar detenido nuevamente video
Estaba imputado

Quedó en libertad bajo fianza el conductor que causó la muerte de un motociclista en Guaymallén

Por Carla Canizzaro
Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro
Oportunidad

Educación y minería se unen en la Expo Argentina Mining para la Mendoza del futuro

Por Sitio Andino Economía
Más de 1.600 niños y adolescentes que perdieron a su madre
Femicidios en aumento

Un nuevo informe reveló que la violencia de género no se detiene en Argentina

Por Sitio Andino Policiales