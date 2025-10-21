Omar Félix impulsa una mesa participativa para definir el futuro de la Lucha Antigranizo

En el Centro Integrador Universitario , inicialmente el intendente Félix les dio la bienvenida a los integrantes de la comunidad organizada del departamento y volvió a resaltar la importancia del trabajo en conjunto que ha sido una constante a lo largo de la gestión.

Cabe recordar que la Lucha Antigranizo la administró el Gobierno Provincial hasta el año pasado, cuando el gobernador Alfredo Cornejo le puso fin a una importante herramienta para combatir tormentas graniceras en diferentes oasis productivos de Mendoza .

“Queremos que las decisiones importantes para San Rafael se tomen de forma participativa, con el acompañamiento de las instituciones . La idea es institucionalizar este Consejo de Entidades para trabajar juntos en temas trascendentales, como la lucha antigranizo o el presupuesto municipal”, expresó el jefe comunal.

“El gobierno provincial asegura que están disponibles los aviones, el sistema de radarización —aunque hoy no funcionó (por ayer) — y un stock de bengalas. Sabemos que no es lo ideal y que la Provincia debería seguir financiando la lucha, pero debemos resolver cómo continuar”, explicó Félix, ratificando que “está comprobado que la lucha funciona, y debe complementarse con el seguro agrícola y la tela”.

Luego se proyectó un video donde el ingeniero Horacio Pessano, que estudia las estadísticas de la Lucha Antigranizo desde hace más de tres décadas, expuso la eficiencia del sistema y cómo – a pesar del incremento de días con tormentas severas en los últimos 32 años – los daños se redujeron y también la cantidad de hectáreas afectadas como consecuencia de la defensa activa ante celdas graniceras. Asimismo, detalló cómo la herramienta se aplica en diferentes países, entre ellos Estados Unidos y Canadá.

Mínimos aportes por la lucha antigranizo

En otra etapa del encuentro, el secretario de Hacienda, Marcelo Gómez, dio detalles de la percepción que debieron aportar sanrafaelinos para la continuidad de la Lucha Antigranizo, con importes poco significativos en relación con la importancia de la defensa activa contra tormentas. Por ejemplo, una boleta bimestral de la luz de $104.113, debió abonar – por bimestre – $1.831.

Además, se conoció que, en la última temporada de la Lucha Antigranizo, la recaudación mediante el sistema antes descrito cubrió el 56% del costo total del servicio. El resto fue aportado por el Municipio de San Rafael: $548.973.485.

Estas acciones han sido auditadas por la Cámara de Comercio de San Rafael a través de la Específica de Agricultura. Su titular, Mauricio Marín, destacó el trabajo en conjunto con el Municipio y la transparencia con que se han desarrollado las cuentas que fueron difundidas durante el encuentro.

“Hay un monto que no se puede calcular, y es el de los daños que nos ahorramos por contar con lucha antigranizo, tanto en materia productiva como en viviendas, turismo”, resaltó Marín.

Consultas y apoyo desde San Rafael

Luego del balance por parte del Municipio de San Rafael y los auditores, representantes de diferentes entidades hicieron uso de su palabra y evacuaron diferentes dudas respecto al sistema, a su eficiencia y a cómo podría continuar durante la temporada 2025-2026.

Todos coincidieron en la importancia de que continúe la Lucha Antigranizo en el sur, aunque eso quedó supeditado a lo que ocurra el lunes próximo (en lugar a definir), cuando se abra la votación para establecer el sostenimiento o no del sistema.