San Rafael recibe a más de 50 equipos en un Torneo Nacional de Handball que paraliza la ciudad

Hasta el domingo 2 de noviembre, el departamento de San Rafael se transforma en el epicentro del handball argentino, al recibir el Torneo Nacional de Clubes “C” en las categorías Menores y Cadetes, tanto femenino como masculino.
La competencia, organizada por la Asociación Sanrafaelina de Balonmano (ASABAL) y fiscalizada por la Confederación Argentina de Handball, reúne a más de 50 equipos provenientes de Entre Ríos, Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chubut y distintas regiones del país.
Los partidos se desarrollan en múltiples escenarios deportivos de San Rafael, entre ellos el Polideportivo Nº 2, el Campo Maristas, y las canchas de los clubes Huracán y Pedal, con actividad diaria de 10 a 20 horas.
Durante seis jornadas intensas, el sur mendocino vive una auténtica fiesta del deporte, con cientos de jóvenes participando en un entorno de camaradería, esfuerzo y emoción.
El presidente de ASABAL, Juan Francisco García, celebró “la gran convocatoria lograda y la capacidad organizativa que tiene San Rafael para ser sede de torneos nacionales de esta magnitud”.
Por su parte, la directora de Deportes municipal, Alejandra Bajbuj, resaltó el apoyo institucional y el impacto social del evento: “Es un orgullo que nuestros clubes puedan formar parte de una competencia de este nivel, que fortalece el desarrollo deportivo local y genera movimiento turístico y económico en la ciudad”.
El Nacional de Clubes “C” no solo dejará resultados y campeones: también quedará el valor del encuentro, la integración y el trabajo en equipo.
San Rafael vuelve a demostrar que es una sede deportiva de excelencia, capaz de recibir eventos nacionales y proyectar su nombre a todo el país.