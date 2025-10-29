San Rafael recibe a más de 50 equipos en un Torneo Nacional de Handball que paraliza la ciudad

Una verdadera fiesta del deporte argentino, con seis días de competencia y clubes de todo el país en San Rafael.

Hasta el domingo 2 de noviembre , el departamento de San Rafael se transforma en el epicentro del handball argentino , al recibir el Torneo Nacional de Clubes “C” en las categorías Menores y Cadetes , tanto femenino como masculino.

La competencia, organizada por la Asociación Sanrafaelina de Balonmano (ASABAL) y fiscalizada por la Confederación Argentina de Handball , reúne a más de 50 equipos provenientes de Entre Ríos, Chaco, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chubut y distintas regiones del país.

Gran evento en el Sur La K'onga vuelve a San Rafael en la Fiesta del Turismo y el Vino

Entrenamiento para emergencias Simulacro en estación de servicio: rescataron a un "atrapado" en solo 13 minutos

Los partidos se desarrollan en múltiples escenarios deportivos de San Rafael, entre ellos el Polideportivo Nº 2 , el Campo Maristas , y las canchas de los clubes Huracán y Pedal , con actividad diaria de 10 a 20 horas .

Durante seis jornadas intensas, el sur mendocino vive una auténtica fiesta del deporte , con cientos de jóvenes participando en un entorno de camaradería, esfuerzo y emoción .

Orgullo local y proyección nacional para San Rafael

El presidente de ASABAL, Juan Francisco García, celebró “la gran convocatoria lograda y la capacidad organizativa que tiene San Rafael para ser sede de torneos nacionales de esta magnitud”.

Por su parte, la directora de Deportes municipal, Alejandra Bajbuj, resaltó el apoyo institucional y el impacto social del evento: “Es un orgullo que nuestros clubes puedan formar parte de una competencia de este nivel, que fortalece el desarrollo deportivo local y genera movimiento turístico y económico en la ciudad”.

Más que un torneo en San Rafael

El Nacional de Clubes “C” no solo dejará resultados y campeones: también quedará el valor del encuentro, la integración y el trabajo en equipo.

San Rafael vuelve a demostrar que es una sede deportiva de excelencia, capaz de recibir eventos nacionales y proyectar su nombre a todo el país.