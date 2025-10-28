San Rafael moderniza su alumbrado público con tecnología LED en avenidas centrales

En el marco de la renovación de equipos led,las cuadrillas de electrotecnia de San Rafael dejaron en funcionamiento los nuevos equipos instalados en las avenidas San Martín y Moreno. Se trata de un plan que alcanza a diferentes avenidas troncales de la Ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad, la iluminación y generar un ahorro energético.
La intervención en Avenida San Martín incluye 55 nuevos equipos y se extiende desde el cruce de Urquiza y Comodoro Pi hasta la calle Perón. A pocas cuadras de allí, también se renovó la traza de la avenida Moreno. Allí se incluyeron 70 nuevas led desde Granaderos a Favaloro.
Renovación Led en distintas arterias de San Rafael
En ambos casos, más allá de la colocación de los 125 nuevos equipos led, también se instalaron nuevos postes y fundaciones.
Hay que recordar que en los últimos meses las intervenciones municipales sumaron más de 1.000 equipos entre Monte Comán, Punta del Agua, el corredor Comodoro Pi y Urquiza y las avenidas Roca (de Balloffet a Deán Funes), Rufino Ortega (de Quiroga a Roca), Avenida del Trabajo (entre Roca y Derqui) y Telles Meneses (de San Martín a Paula Albarracín).