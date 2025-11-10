El Concejo Deliberante de San Rafael cumple 150 años e invita a diseñar su logo conmemorativo

Samuel Barcudi, presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael.

El presidente del HCD, Samuel Barcudi, recordó que el Concejo tuvo su primera reunión el 6 de enero de 1876 en la villa 25 de Mayo, donde los vecinos comenzaron a dar forma al departamento a través de ordenanzas que marcaron los primeros pasos de la organización local.

“El objetivo es convocar a nuestra comunidad para que el logo refleje esa historia, desde los orígenes en la villa cabecera hasta el desarrollo actual de San Rafael”, explicó el funcionario. El diseño ganador será utilizado de manera oficial durante todo el año 2026 como emblema conmemorativo.

Además Samuel Barcudi destacó: “este certamen busca involucrar a los sanrafaelinos en la construcción de su propia historia, invitando a expresar a través del diseño los valores, la identidad y la trayectoria de la institución”.

Las bases están disponibles en Concurso y la fecha límite de entrega de los proyectos será el 14 de diciembre. Un jurado de profesionales elegirá al ganador. El premio para el ganador será de $300.000. Las inscripciones para el concurso del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael cierran el mes próximo