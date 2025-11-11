Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

La docente de 31 años fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca

Después de casi tres meses del femicidio de Rocío Collado en San Rafael , el padre de la víctima habló sobre el crimen y el autor, Yamil Yunes , quien fue imputado y detenido por el hecho. La docente de 31 años fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca el 26 de agosto de este año.

Raúl Collado , padre de la joven, dejó un mensaje para la ciudadanía: "Queríamos con mi familia enviar un mensaje a toda la comunidad, un mensaje de agradecimiento, de reconocimiento . A toda esa gente que se nos ha acercado, que nos dio su palabra de aliento", afirmó en un video publicado por Noticiero Andino.

También hizo referencia a la persona que era Rocío y al cariño que le tenían quienes la conocían por su vocación como docente: "Ella era una persona trabajadora, honesta, responsable . Sus compañeros de la secundaria y sus colegas de trabajo la apreciaban, la querían y aún la siguen extrañando", manifestó Raúl.

Luego del femicidio, Yamil Yunes fue hallado con manchas de sangre en la ropa . Sin embargo, cuando el personal policial lo encontró en calle Independencia al 1.600, estaba bajo los efectos de estupefacientes y declaró que su mujer "había desaparecido" . Posteriormente fue trasladado al hospital por un cuadro psicótico , mientras que la camioneta fue secuestrada .

femicidio san rafael, femicidio rocio collado san rafael "Traicionó la confianza de mi familia, de Rocío, que ese último día fue a su casa como siempre lo hacía", dijo Raúl Collado

Raúl Collado se refirió también al autor del crimen: "El único que no la quería, no la respetaba, no la valoraba, era este asesino, este personaje fracasado, maligno, miserable y traidor. Traicionó la confianza de mi familia, de Rocío, que ese último día fue a su casa como siempre lo hacía".

Y finalizó con una dura frase: "Este personaje muy cobarde, encerrado entre las cuatro paredes de su casa, cuando nadie lo veía y nadie lo escuchaba, la dejó encerrada para que no se escapara".