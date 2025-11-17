Presentaron en San Rafael el libro "Agua y poblaciones", una mirada actual sobre el uso del recurso

Presentación en San Rafael del libro "Agua y poblaciones".

Por Sitio Andino Departamentales







Se presentó en el departamento de San Rafael el Libro “Agua y poblaciones”, un volumen que abordan desde distintas miradas la problemática del agua en su uso doméstico y como el incremento de la población viene a conflictuar ese uso; la mayoría de la normativa vigente que tiene la provincia de Mendoza legisla el agua en su uso productivo, sin tener en cuenta, por ejemplo, el uso recreativo. La publicación fue editada por la editorial del Departamento General de Irrigación (DGI). La encargada de exponer la obra fue Marcela Andino, asesora del Superintendente General de Irrigación, ingeniero agrimensor Sergio Marinelli.

La presentación de este libro está enmarcada en que noviembre se celebra el mes del agua, ya que el 20 de noviembre se conmemora el día provincial del agua. Este libro se encuentra en la biblioteca del departamento general de Irrigación y tiene un costo ínfimo para el que lo quiera adquirir; si no se puede descargar gratuitamente desde el código QR.

El libro reúne trabajos de autores locales, nacionales e internacionales, quienes abordan la relación entre el agua y las poblaciones, una temática cada vez más relevante ante la creciente presión demográfica sobre los recursos hídricos. Andino destacó que algunos sectores de Mendoza ya experimentan tensiones entre el desarrollo urbano y la disponibilidad de agua, siendo la cuenca del río Mendoza uno de los casos más críticos por los conflictos derivados del uso del recurso y los cambios en el uso del suelo.

Marcela Andino, asesora de IIrrigación,remarcó que, aunque la Ley de Aguas ha sido modificada a lo largo de la historia y hoy existen más de 200 normas vigentes, el marco legal original estaba centrado casi exclusivamente en el riego agrícola. “Las realidades han cambiado: hoy hay más habitantes, nuevas demandas y usos, desde el recreativo hasta el riego urbano y del arbolado público. Todos estos desafíos deben ser abordados desde la autoridad del agua”, afirmó.

Con el lanzamiento de "Agua y Poblaciones" se actualiza el sello Irrigación Edita, ya que el último material publicado fue el 2019, "Ley de Aguas de 1884. Comentada y concordada", de Mauricio Pinto (director), Mónica Andino y Gladys Rogero; y "Ley de Aguas de 1184. Comentada y concordada. Régimen jurídico de la administración hídrica, leyes 322, 6405 y 5302", de Mauricio Pinto (director), Mónica Andino y Gladys Rogero.