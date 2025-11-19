19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Evento internacional

San Rafael recibe expositores internacionales en un encuentro académico dedicado a Jorge Luis Borges

El evento será el viernes 21 de noviembre en San Rafael. Se trata de un simposio con académicos de Barcelona, Italia y Mendoza.

El evento será el viernes 21 de noviembre en San Rafael

El evento será el viernes 21 de noviembre en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales

San Rafael se prepara para recibir un evento académico internacional que reunirá a destacados especialistas de Barcelona, Italia y Mendoza. El encuentro comenzará el viernes 21 a las 10 de la mañana, donde se desarrollará un simposio con expositores de nivel internacional, un hecho que, según los organizadores, representa "un verdadero orgullo para la ciudad".

La jornada del viernes concluirá con la presentación del libro de la doctora Nerín Carabar, una obra dedicada a Jorge Luis Borges que, según anticipó a Noticiero Andino, Paola Calle, Subsecretaria de Desarrollo Humano, "recorrerá luego todo el mundo". La posibilidad de estrenar este título en San Rafael es valorada como un impulso significativo para la proyección del departamento "a nivel nacional e internacional".

Lee además
Parque Hipólito Yrigoyen de San Rafael, escenario de dos días inolvidables. video
Fin de semana a puro festival

San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino
Un nuevo homicidio en la provincia, esta vez, en San Rafael. 
dos detenidos

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael
Embed - SAN RAFAEL: SIMPOSIO “BORGES MÁS ALLÁ DEL ORIENTALISMO”

Además, el Consulado General de España de Mendoza, colaborará con la Municipalidad de San Rafael, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la Universidad Nacional de Cuyo. Consideraron que se trata de un importante proyecto cultural sobre la relación de Borges con las culturas de Oriente.

Evento en San Rafael con proyección internacional

El evento también contará con la participación de expertos y organizaciones internacionales, como la Fundación Giorgio Cini. Esta es una gran oportunidad para proyectar a San Rafael y Mendoza en un circuito cultural internacional a partir de los laberintos inspirados por Jorge Luis Borges.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas se enmarca en un creciente interés global por el turismo cultural, una tendencia que lleva a viajeros a recorrer sitios asociados a escritores y figuras históricas. En este contexto, San Rafael cuenta con un atractivo singular: el Laberinto de Borges y la Casa Bombal, espacios que mantienen un vínculo histórico con el autor argentino.

BORGES MAS ALLA DEL ORIENTALISMO

"Borges fue muy amigo de la familia Bombal, de mis tías y de mi abuela”, recordó Carolina Aldao a este medio . "Desde los años 20 y 30 visitaban este lugar, y de ahí surge que exista un laberinto dedicado a él en San Rafael”. La Casa Bombal, construida en 1830, acompaña hoy las iniciativas culturales y artísticas del departamento, integrándose a las propuestas impulsadas desde la Municipalidad.

Los organizadores subrayaron que este evento no solo promueve la literatura, sino también la historia, el arte y la identidad cultural local. "Es muy valioso acompañar este movimiento que nace a partir de la edición del libro Borges, más allá del orientalismo y de todo el trabajo que impulsa la Municipalidad en torno a la cultura”, remarcó.

Temas
Seguí leyendo

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

San Rafael: ¿cómo funciona SEM Mobile, la nueva app que reemplazará las tarjetas del estacionamiento?

San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

San Rafael se prepara para una edición histórica de la Fiesta del Turismo y el Vino 2025

Un equipo de San Rafael obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Rafting disputado en Aluminé

San Rafael recibió una nueva edición de la Provincia en tu Barrio

Presentaron en San Rafael el libro "Agua y poblaciones", una mirada actual sobre el uso del recurso

San Rafael vivirá una nueva edición de La Noche de los Museos en el Lagiglia

LO QUE SE LEE AHORA
Copas y Bodegones en Godoy Cruz.
Imperdible circuito gastronómico

Menú a $9.000 en Godoy Cruz: fechas, bodegones participantes y qué platos se pueden elegir

Las Más Leídas

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres.
Legislatura

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

Por Florencia Martinez del Rio
Jubilados y pensionados de Mendoza se manifestaron en la sede del PAMI.
Ronda N° 91

El reclamo de jubilados por la devolución de medicamentos tomó protagonismo en Mendoza

Por Celeste Funes
Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad