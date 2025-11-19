San Rafael recibe expositores internacionales en un encuentro académico dedicado a Jorge Luis Borges

San Rafael se prepara para recibir un evento académico internacional que reunirá a destacados especialistas de Barcelona, Italia y Mendoza . El encuentro comenzará el viernes 21 a las 10 de la mañana , donde se desarrollará un simposio con expositores de nivel internacional, un hecho que, según los organizadores, representa " un verdadero orgullo para la ciudad ".

La jornada del viernes concluirá con la presentación del libro de la doctora Nerín Carabar , una obra dedicada a Jorge Luis Borges que, según anticipó a Noticiero Andino, Paola Calle , Subsecretaria de Desarrollo Humano, " recorrerá luego todo el mundo ". La posibilidad de estrenar este título en San Rafael es valorada como un impulso significativo para la proyección del departamento "a nivel nacional e internacional".

Además, el Consulado General de España de Mendoza , colaborará con la Municipalidad de San Rafael, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la Universidad Nacional de Cuyo. Consideraron que se trata de un importante proyecto cultural sobre la relación de Borges con las culturas de Oriente.

El evento también contará con la participación de expertos y organizaciones internacionales , como la Fundación Giorgio Cini. Esta es una gran oportunidad para proyectar a San Rafael y Mendoza en un circuito cultural internacional a partir de los laberintos inspirados por Jorge Luis Borges.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas se enmarca en un creciente interés global por el turismo cultural, una tendencia que lleva a viajeros a recorrer sitios asociados a escritores y figuras históricas. En este contexto, San Rafael cuenta con un atractivo singular: el Laberinto de Borges y la Casa Bombal, espacios que mantienen un vínculo histórico con el autor argentino.

BORGES MAS ALLA DEL ORIENTALISMO

"Borges fue muy amigo de la familia Bombal, de mis tías y de mi abuela”, recordó Carolina Aldao a este medio . "Desde los años 20 y 30 visitaban este lugar, y de ahí surge que exista un laberinto dedicado a él en San Rafael”. La Casa Bombal, construida en 1830, acompaña hoy las iniciativas culturales y artísticas del departamento, integrándose a las propuestas impulsadas desde la Municipalidad.

Los organizadores subrayaron que este evento no solo promueve la literatura, sino también la historia, el arte y la identidad cultural local. "Es muy valioso acompañar este movimiento que nace a partir de la edición del libro Borges, más allá del orientalismo y de todo el trabajo que impulsa la Municipalidad en torno a la cultura”, remarcó.