17 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Servicios esenciales

San Rafael recibió una nueva edición de la Provincia en tu Barrio

En distintos puntos de San Rafael se desarrolló este nuevo plan del Gobierno de Mendoza.

San Rafael y el operativo La Provincia en tu Barrio.

San Rafael y el operativo "La Provincia en tu Barrio".

Por Sitio Andino Departamentales

Desde este lunes 17 al 20 de noviembre el Gobierno de Mendoza desarrollará una nueva edición de La Provincia en tu Barrio en distintos puntos de San Rafael, acercando servicios esenciales, atención directa y acompañamiento integral a las familias del departamento.

En esta oportunidad, se suma el programa nacional Ver para ser Libres, una iniciativa que realiza controles oftalmológicos y entrega sin costo de anteojos a niños y niñas de escuelas primarias, con el objetivo de detectar y corregir tempranamente dificultades visuales que pueden afectar el aprendizaje y el desarrollo intelectual.

Entre los servicios se destaca Registro Civil: DNI y pasaportes; partidas de nacimiento, matrimonio y defunción; uniones convivenciales; Defensa del consumidor: asesoramiento general; Garrafa social; Subsecretaría de Trabajo y Empleo: asesoramiento y derivaciones; Dirección de Economía Social; EPRE: asesoramiento sobre tarifa social de la luz; OSEP: asesoramiento e información sobre prestaciones médicas; Camión Odontológico y Atención Primaria de la Salud: atención clínica, y programas del Ministerio de Producción y Juventudes.

San Rafael recibió La Provincia en tu Barrio

