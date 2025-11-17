San Rafael recibió una nueva edición de la Provincia en tu Barrio

San Rafael y el operativo "La Provincia en tu Barrio".

En esta oportunidad, se suma el programa nacional Ver para ser Libres, una iniciativa que realiza controles oftalmológicos y entrega sin costo de anteojos a niños y niñas de escuelas primarias, con el objetivo de detectar y corregir tempranamente dificultades visuales que pueden afectar el aprendizaje y el desarrollo intelectual.

Entre los servicios se destaca Registro Civil: DNI y pasaportes; partidas de nacimiento, matrimonio y defunción; uniones convivenciales; Defensa del consumidor: asesoramiento general; Garrafa social; Subsecretaría de Trabajo y Empleo: asesoramiento y derivaciones; Dirección de Economía Social; EPRE: asesoramiento sobre tarifa social de la luz; OSEP: asesoramiento e información sobre prestaciones médicas; Camión Odontológico y Atención Primaria de la Salud: atención clínica, y programas del Ministerio de Producción y Juventudes.

