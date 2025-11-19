San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

La fiesta promete fusionar música y sabores en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, convocando a sanrafaelinos y turistas en un fin de semana largo lleno de cultura y diversión.

Martha Sotomayor, presidenta de la Cámara de Turismo de San Rafael, amplió detalles del evento: "Tenemos dos tipos de formato de fiesta, uno es la zona VIP, que será un lugar muy cuidado desde su estética, gastronomía, vinos y también tenemos una barra que nos va a sorprender realmente y además tendrá las características de que podrás ver a La K' onga y el resto de la fiesta que transcurre en el parque simultáneamente. Habrá un patio de comidas maravilloso con un escenario gigante y artistas locales y provinciales", agregó.