19 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Fin de semana a puro festival

San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

El evento en San Rafael tendrá un formato tradicional y un sector VIP con estética especial, barra exclusiva y oferta gourmet.

Parque Hipólito Yrigoyen de San Rafael, escenario de dos días inolvidables.

Foto: Yemel Fil

Programación destacada para la Fiesta del Turismo y el Vino

  • Sábado 22: Folklore con Los Zorzales, Cardón y La Banda Malambo; música alternativa con Las Estadísticas Demuestran y Juan Trillini; cierre a cargo del grupo cordobés Ceibo.
  • Domingo 23: Actuaciones de Sofía Di Marco, La Calma, Una Lucca, Sueño Inmoral y Bajo Cero; ritmo tropical con Kenay; folklore puntano con Algarroba.Com; cierre explosivo con Mendukos.

La fiesta promete fusionar música y sabores en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, convocando a sanrafaelinos y turistas en un fin de semana largo lleno de cultura y diversión.

Un nuevo homicidio en la provincia, esta vez, en San Rafael. 
dos detenidos

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael
Vino y desregulación. video
Vitivinicultura en alerta

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

Martha Sotomayor, presidenta de la Cámara de Turismo de San Rafael, amplió detalles del evento: "Tenemos dos tipos de formato de fiesta, uno es la zona VIP, que será un lugar muy cuidado desde su estética, gastronomía, vinos y también tenemos una barra que nos va a sorprender realmente y además tendrá las características de que podrás ver a La K' onga y el resto de la fiesta que transcurre en el parque simultáneamente. Habrá un patio de comidas maravilloso con un escenario gigante y artistas locales y provinciales", agregó.

Gustavo Méndez, por su parte, se refirió al Patio de Comidas y comentó: "El Patio tendrá 30 espacios para Food Truks, cervezas y comidas de todo tipo, cada uno de ellos cuenta con los servicios y habilitaciones requeridas".

Fiesta del Turismo y el Vino en San Rafael

