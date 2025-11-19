San Rafael vivirá una fiesta a lo grande: programación, artistas y propuestas del Turismo y el Vino

Martha Sotomayor, presidenta de la Cámara de Turismo de San Rafael, amplió detalles del evento: "Tenemos dos tipos de formato de fiesta, uno es la zona VIP, que será un lugar muy cuidado desde su estética, gastronomía, vinos y también tenemos una barra que nos va a sorprender realmente y además tendrá las características de que podrás ver a La K' onga y el resto de la fiesta que transcurre en el parque simultáneamente. Habrá un patio de comidas maravilloso con un escenario gigante y artistas locales y provinciales", agregó.
Gustavo Méndez, por su parte, se refirió al Patio de Comidas y comentó: "El Patio tendrá 30 espacios para Food Truks, cervezas y comidas de todo tipo, cada uno de ellos cuenta con los servicios y habilitaciones requeridas".
Fiesta del Turismo y el Vino en San Rafael
Embed - FIESTA NACIONAL DEL TURISMO Y EL VINO CON SHOW DE LA KONGA