Día de Prevención del Abuso Sexual en Niños y Adolescentes: origen y objetivo del 19 de noviembre

Como cada año, este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, una fecha destinada a visibilizar y concientizar sobre un grave problema que vulnera la integridad y el desarrollo de millones de menores en todo el mundo.

Por qué se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes

La efeméride fue impulsada en el año 2000 por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF) y recibió el respaldo de las Naciones Unidas para ser establecida el 19 de noviembre. Su objetivo central es promover la lucha contra la pedofilia y la explotación infantil mediante acciones de protección efectivas, difundidas de forma sistemática en todas las sociedades.

Organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) suman herramientas y programas que fortalecen las políticas de protección y la formación en derechos humanos, tanto en el ámbito familiar como en instituciones educativas, sanitarias y judiciales.

abuso sexual infantil
Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Nños, Niñas y Adolescentes hoy, 19 de noviembre.

Los casos de abuso sexual pueden darse dentro o fuera del entorno familiar. Enmarcados en esta problemática también se encuentran la explotación sexual, la pornografía infantil y el delito de grooming. Estos hechos dejan secuelas profundas en las víctimas y afectan su desarrollo y bienestar.

Cómo y dónde denunciar casos de abuso sexual infantil en Argentina

Según información oficial del Gobierno nacional, los delitos contra menores pueden denunciarse a través del Ministerio de Capital Humano llamando a la línea 102, un servicio gratuito y confidencial ante cualquier vulneración de derechos.

Además, el Ministerio de Justicia brinda asesoramiento a víctimas de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual mediante la Línea 137, opción 1, también gratuita y confidencial.

Fuente: Casa Rosada.

