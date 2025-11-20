20 de noviembre de 2025
Actividades de verano

Luján de Cuyo lanzó "Viví el Verano 2026", un programa que alcanzará a más de 3.000 participantes

El Municipio de Luján de Cuyo, consolida una política de acceso al deporte y la recreación en todos los distritos.

El Municipio de Luján de Cuyo pondrá en marcha una nueva edición del programa “Viví el Verano en Luján”, una propuesta integral impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Deportes y Educación. La iniciativa se desarrollará desde el 2 de enero hasta el 6 de febrero de 2026, con el objetivo de promover la actividad física, la recreación, los hábitos saludables y el bienestar de niños, adolescentes, adultos y personas con discapacidad de todo el departamento.

Con la proximidad de la temporada estival, la comuna ya puso en marcha la organización de su tradicional Escuela de Verano. El programa está compuesto para niñas y niños de 4 a 12 años (4 años solo en Ciudad y Carrodilla), actividades específicas para adolescentes de 13 a 17, propuestas acuáticas y recreativas destinadas a adultos, y un apéndice para jóvenes con discapacidad.

Más de 3.000 participantes en Luján de Cuyo

En total, funcionarán 8 centros distribuidos en distintos puntos del departamento, alcanzando a más de 3.000 participantes. Las inscripciones se realizarán de manera online desde el 20 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025 y se otorgarán por orden de inscripción, con cupos limitados. El proceso requiere completar datos personales verídicos, cargar la información de los menores a cargo y efectuar el pago al momento de la inscripción, condición indispensable para confirmar la plaza. Link de inscripción: https://escueladeverano.lujandecuyo.gob.ar/

Centros habilitados en Luján de Cuyo

Las actividades se desarrollarán de martes a viernes, salvo el programa de Discapacidad, que funcionará de lunes a jueves. Los centros habilitados incluyen el Polideportivo de Ciudad, el Polideportivo Carrodilla, el Camping SUPE, el Camping Dique Cipolletti, el Camping Punta Verde en El Carrizal, el Camping UNCuyo (ex ACA) en Potrerillos–Cacheuta, el Club Peumayén y el Club Luján Padel. Cada sede contará con grupos organizados por edad y cupos específicos que permiten garantizar seguridad, acompañamiento profesional y dinámicas acordes a cada etapa.

En el Polideportivo Ciudad, la Escuela de Verano funcionará en turnos mañana y tarde, con grupos de 5 a 12 años y actividades acuáticas para adultos. También, en el Polideportivo Hipólito Irigoyen, habrá un espacio exclusivo para niñas y niños de 4 años. El programa de Discapacidad se desarrollará en Ciudad, de lunes a jueves, y está destinado a jóvenes desde los 12 años sin uso de pañales. En Carrodilla, en el Polideportivo, además de los grupos de 6 a 12 años, se incorporarán actividades para adolescentes y adultos por la tarde, junto con grupos específicos para niñas y niños de 4 y 5 años.

Las sedes de Perdriel (Dique Cipolletti), El Carrizal (Punta Verde), Las Compuertas Vertientes del Pedemonte (Camping SUPE), Peumayén Rugby Club y Potrerillos Cacheuta (Camping UNCuyo ex ACA) ofrecerán actividades de martes a viernes por la mañana, con cupos organizados en grupos etarios de 5 a 12 años. Todas las propuestas estarán acompañadas por equipos profesionales que asegurarán una experiencia segura, recreativa y formativa para cada participante.

“Viví el Verano en Luján” continúa consolidándose como una política pública de inclusión, deporte, recreación y salud, que garantiza igualdad de oportunidades para miles de familias lujaninas. El programa reafirma el compromiso del Municipio, conducido por el intendente Esteban Allasino, de sostener espacios de calidad, accesibles y cercanos en cada distrito, fortaleciendo el desarrollo integral de la comunidad durante la temporada estival.

