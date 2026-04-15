15 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael: donarán un terreno para que una escuela técnica tenga edificio propio

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó la cesión de un lote para la Escuela Jorge de la Reta. La institución funciona actualmente en un inmueble alquilado.

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Por Sitio Andino Departamentales

En las últimas horas, el Concejo Deliberante de San Rafael aprobó la donación de un terreno por parte del municipio para la Escuela Técnica “Jorge de la Reta”. El objetivo es que la institución educativa pueda contar con un lote propio y avanzar en la construcción de su edificio, un anhelo largamente esperado por la comunidad educativa.

El inmueble está ubicado en la intersección de avenida Pedro Vargas y calle Braña, y cuenta con una superficie de 3.597,63 metros cuadrados. Se trata de un terreno que había sido cedido años atrás por la firma San Agustín S.A.

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Un paso clave para la institución de San Rafael

En octubre de 2025, la directora del establecimiento, María Laura Sánchez, elevó una solicitud formal al intendente Omar Félix para gestionar la posibilidad de acceder a un terreno. Actualmente, la escuela funciona en un inmueble alquilado en la intersección de Deoclecio García y Maza, lo que genera limitaciones para su crecimiento y desarrollo.

Con la aprobación del Concejo Deliberante, la institución podrá comenzar a proyectar la construcción de su sede propia y avanzar hacia mejores condiciones edilicias.

El sueño de la casa propia

Desde el cuerpo legislativo destacaron la importancia de la iniciativa. El concejal Néstor Ojeda remarcó que se trata de “un paso muy importante para esta institución educativa y para todo San Rafael”.

La donación del terreno representa un avance significativo para la educación técnica en el departamento, permitiendo que la escuela comience a delinear el sueño de su “casa propia”.

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