Maipú Municipio ofrece control gratuito de conservas caseras para prevenir riesgos sanitarios

Con el objetivo de promover prácticas seguras, la Maipú Municipio puso a disposición de la comunidad un servicio gratuito de control de conservas caseras destinadas al consumo particular.

La iniciativa, impulsada por el área de Bromatología junto a las direcciones de Fiscalización y Control y de Desarrollo Productivo, permite analizar el pH de los alimentos como medida preventiva frente a posibles riesgos sanitarios.

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El programa busca fortalecer la seguridad alimentaria en el ámbito doméstico, promoviendo buenas prácticas en la elaboración de conservas y contribuyendo a la prevención de enfermedades como el botulismo.

Los vecinos pueden acercar muestras para la determinación de pH, un factor clave en la seguridad alimentaria. Este control resulta fundamental para prevenir el botulismo, una enfermedad asociada a la bacteria Clostridium botulinum , que puede desarrollarse en conservas mal elaboradas sin alterar el olor, sabor ni aspecto del producto.

El servicio funciona de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00 horas. Las muestras pueden presentarse directamente en el área correspondiente o coordinarse previamente por correo electrónico a [email protected].

Claves para una conserva segura en Maipú Municipio

Desde Bromatología recordaron que, en elaboraciones caseras, la acidez es la principal barrera de protección contra el desarrollo de bacterias peligrosas.

Por ello, recomiendan:

Utilizar tomates sanos, maduros y bien lavados

Trabajar con utensilios y envases limpios y en buen estado

Usar tapas nuevas

Acidificar correctamente la preparación (por cada 10 kilos de tomate, agregar ácido cítrico o vinagre)

No llenar completamente los frascos

Realizar un tratamiento térmico adecuado (baño María durante al menos una hora)

Dejar enfriar sin manipular y verificar el sellado

Rotular cada frasco con la fecha de elaboración

Además, aconsejan no agregar ingredientes como ajo, cebolla, albahaca o pimientos, ya que pueden modificar la acidez y comprometer la seguridad del producto.

Un riesgo que no se ve

La bacteria Clostridium botulinum es de difícil detección, ya que no altera el color, sabor, textura ni olor de los alimentos. Sin embargo, su presencia puede provocar intoxicaciones graves. Por este motivo, desde el municipio remarcan la importancia de realizar controles y adoptar medidas preventivas en la elaboración de conservas caseras.

La propuesta de la Municipalidad de Maipú busca acompañar a quienes sostienen prácticas tradicionales, incorporando herramientas simples que permitan garantizar alimentos seguros para toda la familia.