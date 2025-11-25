La Justicia sobreseyó a la mujer que apuñaló a su esposo en Luján: actuó en legítima defensa

La Justicia de Mendoza sobreseyó a una mujer de 52 años que estaba acusada de asesinar a puñaladas a su marido . El hecho ocurrió en abril de este año en el departamento de Luján de Cuyo . Según la investigación, la mujer había sido sometida en reiteradas oportunidades a situaciones de violencia de género y, además, padecía una discapacidad .

La decisión fue tomada por la jueza Alejandra Mauricio , tras el pedido de la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta . De este modo, María Deolina Picón Orozco recuperó la libertad al determinarse que actuó en legítima defensa .

Picón Orozco había llegado a esta instancia acusada de homicidio agravado por el vínculo , por la muerte de Diego Gustavo Gómez Almonacid (46), quien falleció a causa de una herida cortopunzante en el tórax . Se trata de un delito cuya única pena posible es la prisión perpetua, sanción que finalmente no se aplicó a la imputada.

El sobreseimiento fue dictado luego de que Díaz Peralta concluyera que la mujer era víctima de violencia de género , lo cual fundamentó la decisión judicial.

La noche del homicidio en Luján de Cuyo

Un hombre de 46 años fue asesinado de un puntazo luego de una presunta pelea con su pareja en una casa de Luján de Cuyo. El homicidio ocurrió a las 0.30 en una vivienda de barrio Agrelo y la víctima fatal fue identificada como Diego Gustavo Gómez (46).

Su pareja, María Deolinda Picón (52), fue quien le aplicó una puñalada, al parecer, luego de que el hombre intentara agredirla. Tras el ataque, la mujer debió ser asistida por médicos tras sufrir convulsiones.

Violencia de género y el contexto previo al ataque

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, víctima y victimario estaban reunidos en una casa de la manzana D del barrio mencionado.

Ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se originó una discusión. Allí el hombre habría intentado agredir a la mujer, quien se defendió con un cuchillo y apuñaló, en el tórax, a Gómez.

Ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se originó una discusión

El hombre sufrió una herida profunda y falleció a los pocos minutos. La autora del homicidio, quien tiene es paciente psiquiátrica, comenzó a tener convulsiones, por lo que la policía tuvo que actuar de urgencia para asistirla.

El hermano de la víctima fatal fue quien denunció lo ocurrido ante la policía y resultó un testigo clave de lo que ocurrió en el hogar.

Días después del homicidio, Picón fue notificada de la acusación por homicidio agravado por el vínculo y prefirió abstenerse de declarar. En dicho acto, fue asistida por una abogada oficial.

Según los datos que aportaron los vecinos de la zona en aquel momento, habrían señalado a la acusada como una mujer “muy violenta”. Picón permaneció detenida en una comisaría.