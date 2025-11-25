25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Polo judicial

La Justicia sobreseyó a la mujer que apuñaló a su esposo en Luján: actuó en legítima defensa

María Deolina Picón Orozco recuperó la libertad tras el pedido de la fiscal Díaz Peralta. La mujer sufría violencia de género y padecía una discapacidad.

La mujer sufría violencia de género y padecía una discapacidad.

La mujer sufría violencia de género y padecía una discapacidad.

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

La Justicia de Mendoza sobreseyó a una mujer de 52 años que estaba acusada de asesinar a puñaladas a su marido. El hecho ocurrió en abril de este año en el departamento de Luján de Cuyo. Según la investigación, la mujer había sido sometida en reiteradas oportunidades a situaciones de violencia de género y, además, padecía una discapacidad.

La decisión fue tomada por la jueza Alejandra Mauricio, tras el pedido de la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta. De este modo, María Deolina Picón Orozco recuperó la libertad al determinarse que actuó en legítima defensa.

Lee además
La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación
Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Picón Orozco había llegado a esta instancia acusada de homicidio agravado por el vínculo, por la muerte de Diego Gustavo Gómez Almonacid (46), quien falleció a causa de una herida cortopunzante en el tórax. Se trata de un delito cuya única pena posible es la prisión perpetua, sanción que finalmente no se aplicó a la imputada.

GOMEZ ALMONACID Diego Gustavo, homicidio.jpg
Picón Orozco había llegado a esta instancia acusada de homicidio agravado por el vínculo, por la muerte de Diego Gustavo Gómez Almonacid

Picón Orozco había llegado a esta instancia acusada de homicidio agravado por el vínculo, por la muerte de Diego Gustavo Gómez Almonacid

El sobreseimiento fue dictado luego de que Díaz Peralta concluyera que la mujer era víctima de violencia de género, lo cual fundamentó la decisión judicial.

La noche del homicidio en Luján de Cuyo

Un hombre de 46 años fue asesinado de un puntazo luego de una presunta pelea con su pareja en una casa de Luján de Cuyo. El homicidio ocurrió a las 0.30 en una vivienda de barrio Agrelo y la víctima fatal fue identificada como Diego Gustavo Gómez (46).

Su pareja, María Deolinda Picón (52), fue quien le aplicó una puñalada, al parecer, luego de que el hombre intentara agredirla. Tras el ataque, la mujer debió ser asistida por médicos tras sufrir convulsiones.

Violencia de género y el contexto previo al ataque

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, víctima y victimario estaban reunidos en una casa de la manzana D del barrio mencionado.

Ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se originó una discusión. Allí el hombre habría intentado agredir a la mujer, quien se defendió con un cuchillo y apuñaló, en el tórax, a Gómez.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza
Ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se originó una discusión

Ambos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se originó una discusión

El hombre sufrió una herida profunda y falleció a los pocos minutos. La autora del homicidio, quien tiene es paciente psiquiátrica, comenzó a tener convulsiones, por lo que la policía tuvo que actuar de urgencia para asistirla.

El hermano de la víctima fatal fue quien denunció lo ocurrido ante la policía y resultó un testigo clave de lo que ocurrió en el hogar.

Días después del homicidio, Picón fue notificada de la acusación por homicidio agravado por el vínculo y prefirió abstenerse de declarar. En dicho acto, fue asistida por una abogada oficial.

Según los datos que aportaron los vecinos de la zona en aquel momento, habrían señalado a la acusada como una mujer “muy violenta”. Picón permaneció detenida en una comisaría.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia limita las visitas a Cristina Fernández tras una reunión con economistas

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Se cumplen 14 años del caso de Soledad Olivera: su cuerpo aún no fue hallado y el pedido de Justicia no cesa

Prisión preventiva para el acusado del homicidio de Franco Aracena en Guaymallén

Tras el veredicto por el fatal accidente en Guaymallén: qué dijo la fiscal Claudia Ríos y la familia

La trama oculta de la corrupción en la ANDIS: apuntan contra un socio de Fred Machado

Cayó "El Mendocino", acusado de narcotráfico en la Provincia de San Juan

Nuevo golpe a la banda "Los Boom" en Mendoza: atraparon a otro integrante y ya son nueve los detenidos

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Te Puede Interesar

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro