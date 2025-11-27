Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

El dique El Carrizal es una de las obras más importantes de la provincia de Mendoza . Esta emblemática construcción, que transformó el paisaje y la región de Rivadavia y Luján de Cuyo, cumple hoy años de inauguración. Conocé su historia, características y servicios.

El dique conocido como El Carrizal, también llamado embalse El Carrizal, se ubica sobre el tramo medio-alto del río Tunuyán, en el centro-norte de Mendoza. Su estructura se extiende entre los departamentos de Rivadavia y Luján de Cuyo, integrando ambos territorios.

El 27 de noviembre de 1971 , en el distrito El Carrizal, el gobernador Francisco Gabrielli inauguró oficialmente la obra. El proyecto fue diseñado para controlar las fluctuaciones del río Tunuyán y ofrecer una solución innovadora frente a la escasez de agua destinada al riego agrícola.

Construido principalmente con tierra y piedra, el dique da lugar a un embalse de 462 hectómetros cúbicos , con un espejo de agua que alcanza 15 kilómetros de largo y 4 de ancho . Su funcionamiento es clave para irrigar unas 110 mil hectáreas de terrenos productivos al este de Mendoza , convirtiéndolo en un recurso vital para la agricultura de la región.

Hoy, esta emblemática obra (la cuál cumple 54 años) no solo destaca por su valor histórico, sino que también se ha transformado en un importante punto de encuentro para el turismo y la recreación. El Carrizal cuenta con numerosos campings equipados con servicios modernos, que permiten a las familias disfrutar de un día al aire libre, especialmente en verano, ya que es uno de los pocos espejos de agua donde es posible bañarse.

Cómo llegar al dique El Carrizal y sus servicios

Según la información recolectada, la mayoría de estos espacios cuenta con quinchos, churrasqueras con parrillas, baños, piletas y despensas al alcance de los visitantes. Por ejemplo, en el Club de Pesca, Caza y Náutica Junín se puede acampar con carpa (pasar la noche cuesta $7.000) o alquilar cabañas, cuyos precios y horarios de entrada y salida varían según la temporada.

En diálogo con Sitio Andino, Rodolfo Benítez, Director de Desarrollo Económico y Turismo de Luján de Cuyo, comentó sobre otra alternativa: Luján Playa El Carrizal. "Contamos con baños, piletas, sombras, el bollado más grande del Carrizal, guardavidas, ambulancia los fines de semana, actividades recreativas (kayak, parque de agua) con costo, venta de alimentos y bebidas (foodtruck)", detalló sobre los servicios.

Luján Playa El Carrizal Luján Playa El Carrizal Gentileza

Además, agregó que los horarios de visita son de 9 a 21 y recomendó llevar mesas, sillas, gazebos y, sobre todo, buena onda para disfrutar de un día en familia y con amigos.

En conclusión, el dique El Carrizal se ha consolidado como un símbolo histórico de Mendoza, ofreciendo a locales y visitantes la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, la historia y diversas actividades al aire libre en un mismo lugar.