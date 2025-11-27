27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Una joya de Mendoza

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

El dique El Carrizal cumple años y sigue siendo un ícono en la provincia de Mendoza. Mirá su historia, impacto en la región y los servicios turísticos que tiene

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

 Por Juan Pablo Strappazzon

El dique El Carrizal es una de las obras más importantes de la provincia de Mendoza. Esta emblemática construcción, que transformó el paisaje y la región de Rivadavia y Luján de Cuyo, cumple hoy años de inauguración. Conocé su historia, características y servicios.

dique El Carrizal (3)
El dique El Carrizal

El dique El Carrizal

Dique El Carrizal: guía completa de esta obra emblemática

El dique conocido como El Carrizal, también llamado embalse El Carrizal, se ubica sobre el tramo medio-alto del río Tunuyán, en el centro-norte de Mendoza. Su estructura se extiende entre los departamentos de Rivadavia y Luján de Cuyo, integrando ambos territorios.

Lee además
Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Encantador

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Viajar solo por el Caribe: 3 lugares sin costo para hacer escapadas perfectas
Fascinante

Viajar solo por el Caribe: 3 lugares sin costo para hacer escapadas perfectas

El 27 de noviembre de 1971, en el distrito El Carrizal, el gobernador Francisco Gabrielli inauguró oficialmente la obra. El proyecto fue diseñado para controlar las fluctuaciones del río Tunuyán y ofrecer una solución innovadora frente a la escasez de agua destinada al riego agrícola.

dique El Carrizal (2)
El dique El Carrizal

El dique El Carrizal

Construido principalmente con tierra y piedra, el dique da lugar a un embalse de 462 hectómetros cúbicos, con un espejo de agua que alcanza 15 kilómetros de largo y 4 de ancho. Su funcionamiento es clave para irrigar unas 110 mil hectáreas de terrenos productivos al este de Mendoza, convirtiéndolo en un recurso vital para la agricultura de la región.

Hoy, esta emblemática obra (la cuál cumple 54 años) no solo destaca por su valor histórico, sino que también se ha transformado en un importante punto de encuentro para el turismo y la recreación. El Carrizal cuenta con numerosos campings equipados con servicios modernos, que permiten a las familias disfrutar de un día al aire libre, especialmente en verano, ya que es uno de los pocos espejos de agua donde es posible bañarse.

Cómo llegar al dique El Carrizal y sus servicios

Embed

Según la información recolectada, la mayoría de estos espacios cuenta con quinchos, churrasqueras con parrillas, baños, piletas y despensas al alcance de los visitantes. Por ejemplo, en el Club de Pesca, Caza y Náutica Junín se puede acampar con carpa (pasar la noche cuesta $7.000) o alquilar cabañas, cuyos precios y horarios de entrada y salida varían según la temporada.

En diálogo con Sitio Andino, Rodolfo Benítez, Director de Desarrollo Económico y Turismo de Luján de Cuyo, comentó sobre otra alternativa: Luján Playa El Carrizal. "Contamos con baños, piletas, sombras, el bollado más grande del Carrizal, guardavidas, ambulancia los fines de semana, actividades recreativas (kayak, parque de agua) con costo, venta de alimentos y bebidas (foodtruck)", detalló sobre los servicios.

Luján Playa El Carrizal
Luján Playa El Carrizal

Luján Playa El Carrizal

Además, agregó que los horarios de visita son de 9 a 21 y recomendó llevar mesas, sillas, gazebos y, sobre todo, buena onda para disfrutar de un día en familia y con amigos.

En conclusión, el dique El Carrizal se ha consolidado como un símbolo histórico de Mendoza, ofreciendo a locales y visitantes la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, la historia y diversas actividades al aire libre en un mismo lugar. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

El INDEC asegura que crece el comercio electrodoméstico. El Central advierte que no se pagan
Contradicciones económicas

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo