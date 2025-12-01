1 de diciembre de 2025
{}
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Bomberos de Uspallata compartieron imágenes de momentos antes del accidente en Ruta Nacional 7. En ellas, se ve la infracción que comete la mujer de 38 años.

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.

 Por Celeste Funes

En las últimas horas trascendió un video en el que se ve la peligrosa maniobra que realizó, en la Luján de Cuyo, la conductora que falleció el pasado domingo. En las imágenes, se puede ver al Chevrolet Spin color gris circular por la Ruta Nacional 7 y sobrepasar a un camión.

El video compartido por Bomberos de Uspallata

La mujer de 38 años, identificada como Noelia Valles, falleció ayer por la mañana tras volcar en zona de Las Avispas. En un video captado desde otro vehículo y compartido por Bomberos Voluntarios de Uspallata, se ve cómo la conductora cruza la doble línea amarilla Y sobrepasa un camión, poniendo en peligro no solo su integridad, sino también la de terceros. Esto se produjo momentos antes del fatal desenlace.

Según indicaron los uniformados en un posteo compartido en sus redes sociales, este suceso tuvo lugar en el kilómetro 1.121, zona cerro Negro-Guido. "Lamentablemente, termina de la peor manera. En esto insistimos en todas nuestras publicaciones: circular con precaución", completan.

El accidente en Luján de Cuyo en el que la conductora perdió la vida

De acuerdo con los primeros datos, la conductora identificada como Noelia Valles, de 38 años, perdió el dominio del vehículo a la altura del kilómetro 1075, a las 08:15. La víctima manejaba un Chevrolet Spin en dirección Oeste a Este.

Si bien se desconoce la mecánica del accidente vial, las autoridades informaron que el auto volcó y dio varios tumbos, quedando detenido sobre la calzada, sobre mano Este. Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar antes de que los equipos médicos pudieran intervenir.

En el rodado también viajaba un hombre identificado como R. P., de 39 años, quien sufrió politraumatismos. Fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Central para su atención.

Las autoridades trabajaron en la zona para asegurar el tránsito y realizar las pericias correspondientes con el fin de determinar las causas del accidente vial, que dejó como saldo una víctima fatal y un herido.

