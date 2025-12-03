3 de diciembre de 2025
Luján de Cuyo pone en marcha el primer Parque Fotovoltaico Público de la provincia

El nuevo Parque Solar Municipal de Luján de Cuyo producirá 710 kW y transformará la matriz energética del departamento.

Primer Parque Fotovoltaico Público de la provincia en Luján de Cuyo.

El Municipio de Luján de Cuyo avanza ininterrumpidamente hacia un modelo energético moderno y sustentable. El flamante primer Parque Fotovoltaico Público de Mendoza será inaugurado este jueves 4 de diciembre, consolidándose como una de las obras más innovadoras de la gestión del intendente Esteban Allasino. El Sunset será alimentado íntegramente por energía solar, una demostración en vivo del alcance del nuevo Parque Solar Municipal.

La administración de Allasino presentará una de las obras más transformadora y revolucionaria de su gestión. Se trata del primer Parque Solar Municipal de la provincia. Con una inversión de $1.300 millones, el nuevo proyecto generará 710 kW de energía limpia, suficientes para abastecer el 100% del consumo del Parque Cívico, además de los Polideportivos de Ciudad y Carrodilla. Esta eficiencia permitirá que el Municipio ahorre casi $1 millón por día, una cifra inédita para la gestión pública local.

Esta iniciativa transformará la matriz energética del departamento, contemplando dos frentes de generación: techos del Parque Cívico -Boedo 505- (instalación de 314 paneles solares, capaces de producir 257 kW) y estacionamiento solar -carports- (montaje de 748 paneles, que aportarán 460 kW e inyectarán energía a la red para compensar consumos municipales en otras áreas).

Esteba Allasino: "Le vamos a devolver el ahorro generado a los vecinos"

El jefe comunal Esteban Allasino destacó el carácter disruptivo de Parque: “a partir del próximo año le vamos a devolver el ahorro generado a los vecinos que estén con las tasas al día y adheridos al débito automático. Es un hecho inusual: el Estado, cuando ahorra, nunca devuelve recursos al contribuyente que cumple; nosotros, a partir de este proyecto, vamos a empezar a devolver ese ahorro a los lujaninos”.

Para presentar oficialmente el Parque Solar Municipal, la Agencia de Promoción Cultural del Municipio realizará este jueves 4 de diciembre un evento abierto a toda la comunidad. Llega el “Sonido del Sol”, el primer sunset ecológico del departamento, un encuentro único en el Parque Cívico para disfrutar de un atardecer distinto, buen ambiente y música en vivo. La jornada contará con el set del DJ Joaquim Sozzani, uno de los referentes de la escena electrónica local. El dato innovador es que toda la energía del evento será generada 100% por los paneles solares, demostrando en vivo el potencial del nuevo Parque Solar Municipal.

Luján de Cuyo como Capital del Turismo y el Entretenimiento

Durante el acto, el Intendente presentará el sistema, con información en pantalla sobre su funcionamiento, capacidad de generación y el impacto que tendrá en la eficiencia energética del Parque Cívico. También acompañarán los referentes de las principales fiestas y eventos del fin de semana, en el marco de la reciente declaración del Honorable Concejo Deliberante que reconoce a Luján de Cuyo como Capital del Turismo y el Entretenimiento.

Finalmente, se proyectará un video institucional que resume el camino recorrido por el departamento para consolidar este liderazgo, impulsado por un calendario creciente de propuestas culturales, juveniles y turísticas. Además, se firmará un acuerdo con la Universidad Champagnat para medir el impacto económico de cada uno de los eventos que realiza el municipio, fortaleciendo la planificación y las políticas públicas basadas en datos.

El evento será este jueves 4 de diciembre a partir de las 20.00 horas con entrada libre y gratuita en el Parque Cívico, Boedo 505 de Carrodilla. Luján de Cuyo inaugura un proyecto que marca un antes y un después en la gestión pública local: energía limpia, ahorro real y una ciudad que mira al futuro con decisión.

