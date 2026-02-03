3 de febrero de 2026
Sitio Andino
Contrabando

Quiso ingresar una bolsa de leña a la cárcel de San Felipe y encontraron celulares

Ocurrió durante un control de ingreso a la unidad penitenciaria, donde además se hallaron 18 chips para celulares, auriculares y un envoltorio con una sustancia de origen dudoso.

 Por Luis Calizaya

Durante una rutina de control e inspección en el ingreso a la cárcel de San Felipe, personal de seguridad detectó a una mujer que intentó introducir una bolsa de leña que ocultaba, en su interior, al menos cinco celulares, varios chips y otros elementos electrónicos escondidos dentro de los tocones.

Intento de contrabando en la cárcel de San Felipe

El hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes, cuando una mujer se presentó en el Complejo Penitenciario San Felipe para entregar provisiones a una persona privada de la libertad. Sin embargo, al atravesar los controles habituales para visitantes, se descubrió que la bolsa de leña contenía dispositivos y accesorios telefónicos ocultos.

Contrabando - Cárcel San Felipe (1)
Celulares, chips y más: lo que intentaron ingresar a San Felipe.

Celulares, chips y más: lo que intentaron ingresar a San Felipe.

En el marco de un esquema de control unificado aplicado en las cárceles de Mendoza, se constató que los tocones habían sido manipulados para alojar al menos cinco teléfonos celulares, 18 chips de telefonía, dos cargadores, dos pares de auriculares y un envoltorio con una sustancia de origen dudoso.

El procedimiento se llevó a cabo durante el horario de visitas, en el sector de Conserjería, y todo el material secuestrado quedó a disposición de las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.

