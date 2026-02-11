Wine Paris 2026: récord de bodegas, nuevos acuerdos y proyección internacional para el vino provincial

De acuerdo al Gobierno de la Provincia, la gira de Alfredo Cornejo por París dejó un balance positivo para Mendoza y las bodegas que participaron de la feria internacional de vinos . En total, se presentaron 72 bodegas mendocinas.

Según el Ejecutivo, uno de los hitos más significativos fue la incorporación de Mendoza a la World Origins Alliance (WOA) , una red global que reúne a las principales regiones vitivinícolas del mundo y promueve la defensa de las denominaciones de origen.

Con esta adhesión, la provincia se convierte en la primera región de América del Sur en integrar la alianza. “Esta acción nos permite acompañar a la industria vitivinícola y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector con proyección internacional”, destacó Cornejo, quien subrayó la importancia de fortalecer la identidad y el origen como atributos diferenciales del vino mendocino en los mercados internacionales.

La agenda oficial incluyó además la inauguración del Pabellón Argentino , donde 25 bodegas mendocinas participaron a través de ProMendoza y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional . En total, 72 bodegas mendocinas formaron parte de la misión comercial a Wine Paris 2026 , en una acción estratégica orientada a potenciar la presencia y comercialización del vino de Mendoza en los mercados internacionales.

Alfredo Cornejo Wine Paris gira Francia

Récord de participación y un buen balance

Para los empresarios y representantes del sector, el balance fue ampliamente positivo. La feria permitió reencontrarse con importadores, fortalecer vínculos comerciales existentes, generar nuevos contactos y abrir oportunidades de negocios que se espera se concreten en el corto y mediano plazo.

“La verdad es que las bodegas trabajaron fuertemente sobre la plataforma, armando sus reuniones previamente, han obtenido un gran número de encuentros. Ahora esperamos que todas esas reuniones se transformen en negocios. La participación en Wine Paris 2026 reafirma la estrategia de internacionalización del sector vitivinícola mendocino, con el objetivo de seguir consolidando mercados y aumentar las exportaciones de vino de la provincia en el escenario global”, destacó Patricia Giménez, titular de ProMendoza.

Alfredo Cornejo Paris Francia gira vitivinicultura ProMendoza

Repercusiones del sector privado

Desde las empresas también resaltaron la importancia estratégica de la feria. Francisco Rodríguez, de Corbeau Wines, señaló: “Ha sido una feria muy positiva para el posicionamiento del vino argentino. Apostar por una nueva feria como Wine Paris nos ha parecido sumamente interesante. Nos vamos muy contentos y evaluaremos en los próximos días los frutos de los contactos generados”.

Por su parte, Sebastián Librici, de Bodega Araujo, valoró la organización y el acompañamiento institucional: “Hubo una muy buena coordinación por parte de los organizadores y de ProMendoza. Esperemos que los resultados estén a la vista en el corto y mediano plazo”.

Para algunas bodegas, como Alfredo Roca, de San Rafael, fue su primera participación en este evento. “Es una feria súper importante. Cambiamos ProWein por Wine Paris y el resultado fue súper bueno. Pudimos contactar a la mayoría de nuestros clientes del exterior y sumar nuevas relaciones y potenciales compradores. Es la reunión del vino del mundo”, afirmó Alejandro Roca.

Daniel Gómez, de Tittarelli Wines, subrayó la relevancia del apoyo institucional: “Para nosotros sería imposible participar solos. Es clave venir de la mano de ProMendoza. Es el punto de encuentro con clientes globales. Estamos muy contentos con las reuniones y degustaciones realizadas”.

En la misma línea, Patricio Pereyra Iraola, de Don Rosendo Wines, calificó la experiencia como “exitosa” y remarcó la importancia de la planificación previa: “Trabajamos varios meses antes para tener reuniones prepactadas y eso fue clave. Mantener presencia en una de las ferias más importantes del mundo nos ayuda a vender más”.

Encuentros positivos para Mendoza

Durante la recorrida, el Gobernador compartió actividades con el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y participó también de la presentación del stand de Wine of Argentina (WofA), reafirmando el trabajo articulado entre el sector público y privado.

Cornejo mantuvo encuentros con referentes internacionales del sector vitivinícola, entre ellos la directora general de las Grandes Capitales del Vino (GWC), Catherine Leparmentier. Asimismo, se reunió con el gobernador de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez, con quien intercambió experiencias y analizó oportunidades de cooperación entre ambas regiones productoras. Ambas autoridades recorrieron los respectivos stands, fortaleciendo los lazos institucionales y comerciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/promendoza/status/2021573409180664181&partner=&hide_thread=false Última jornada de Wine París. Continúa el incansable trabajo de las 72 bodegas mendocinas en esta feria, la más importante del mundo. pic.twitter.com/ld8igEfojA — Fundación ProMendoza (@promendoza) February 11, 2026

Vinexpo Explorer Mendoza 2026 y el impulso al vino a granel

Otro de los anuncios centrales fue la reafirmación del acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y Vinexposium para la realización de la Vinexpo Explorer Mendoza 2026. La novedad es que en junio de este año se realizará, en nuestra provincia, una edición inédita del prestigioso evento dedicada exclusivamente al vino a granel.

La firma se llevó a cabo en el Bureau y contó con la participación del CEO de Vinexposium, Rodolphe Lameyse. “En Wine Paris firmamos un acuerdo con Vinexposium para llevar Vinexpo Explorer versión granel, como hicimos el año pasado para los vinos en general”, explicó Cornejo.

El mandatario remarcó la importancia estratégica de esta iniciativa: “Hoy estamos necesitados de vender el vino a granel para evitar el sobrestock, que baja nuestros precios”, afirmó, y destacó que el objetivo es generar nuevas oportunidades comerciales y mejorar la competitividad del sector.