Mendoza promociona su vitivinicultura en París con una misión oficial y 72 bodegas

El gobernador Alfredo Cornejo , acompañado por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez , inició en París una gira oficial orientada a la promoción internacional del vino mendocino y al fortalecimiento de las exportaciones de la vitivinicultura .

En la feria internacional Wine Paris , una de las principales del mundo, el mandatario puso en valor la importancia de acompañar al sector en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades comerciales .

VITIVINICULTURA Mauricio Sat: "El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular"

Industria mendocina Mujeres de la Viña sobre la crisis de la vitivinicultura: "Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo"

En este sentido, explico que "estamos haciendo este trabajo en el marco de promocionar mayores ventas de nuestros productos en distintos mercados”.

El Gobernador señaló además que, en el marco de la agenda de trabajo, Mendoza avanzará en nuevas acciones de promoción comercial. Así, acompañado por Rodolphe Lameyse , director general de Vinexposium, anticipó que este lunes firmará "un convenio para llevar compradores en junio de vino a granel", como el año pasado.

Durante la feria, la Provincia acompaña a 72 bodegas mendocinas que presentan sus productos y fortalecen su presencia en mercados internacionales.

Cornejo remarcó que la misión forma parte de "una estrategia sostenida para posicionar la producción provincial en el exterior" y respaldar a una de las principales economías regionales "que pasa por dificultades, pero que sin duda alguna tiene calidad para sobreponerse en este período”.