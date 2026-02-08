8 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Francia

Mendoza promociona su vitivinicultura en París con una misión oficial y 72 bodegas

Alfredo Cornejo inició una gira internacional para apoyar al sector, en busca de mayores exportaciones. De qué se trata.

Mendoza promociona su vitivinicultura en París con una misión oficial y 72 bodegas

Mendoza promociona su vitivinicultura en París con una misión oficial y 72 bodegas

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, inició en París una gira oficial orientada a la promoción internacional del vino mendocino y al fortalecimiento de las exportaciones de la vitivinicultura.

En la feria internacional Wine Paris, una de las principales del mundo, el mandatario puso en valor la importancia de acompañar al sector en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades comerciales.

Lee además
Mujeres de la Viña sobre la vitivinicultura: Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo
Industria mendocina

Mujeres de la Viña sobre la crisis de la vitivinicultura: "Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo"
Mauricio Sat: El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular video
VITIVINICULTURA

Mauricio Sat: "El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular"

En este sentido, explico que "estamos haciendo este trabajo en el marco de promocionar mayores ventas de nuestros productos en distintos mercados”.

Alfredo Cornejo Wine Paris gira Francia ProMendoza Patricia Giménez
Alfredo Cornejo busca promover las ventas de vino mendocino en el exterior.

Alfredo Cornejo busca promover las ventas de vino mendocino en el exterior.

Gira de Alfredo Cornejo en París

El Gobernador señaló además que, en el marco de la agenda de trabajo, Mendoza avanzará en nuevas acciones de promoción comercial. Así, acompañado por Rodolphe Lameyse, director general de Vinexposium, anticipó que este lunes firmará "un convenio para llevar compradores en junio de vino a granel", como el año pasado.

Durante la feria, la Provincia acompaña a 72 bodegas mendocinas que presentan sus productos y fortalecen su presencia en mercados internacionales.

Cornejo remarcó que la misión forma parte de "una estrategia sostenida para posicionar la producción provincial en el exterior" y respaldar a una de las principales economías regionales "que pasa por dificultades, pero que sin duda alguna tiene calidad para sobreponerse en este período”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2020620763544404337?s=48&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Rodolfo Vargas Arizu: "Es un año complejo para la Argentina"

Tecnología mendocina para mejorar la vitivinicultura

Día del Trabajador Vitivinícola en Argentina: historia y por qué se celebra el 1 de febrero

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

FMI: Sturzenegger se reunió con Georgieva en Arabia Saudita mientras auditan en Buenos Aires

Elecciones 2026: con listas oficializadas, avanza la impresión de las boletas única de papel

Milei suspende su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Federico Sturzenegger

A seis años de la caída de los puentes: ¿Qué pasó con las obras en la Ruta Nacional 40?

LO QUE SE LEE AHORA
A seis años de la caída de los puentes: ¿Qué pasó con las obras en la Ruta Nacional 40?
Demoras

A seis años de la caída de los puentes: ¿Qué pasó con las obras en la Ruta Nacional 40?

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de febrero en Mendoza

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Mujeres de la Viña sobre la vitivinicultura: Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo
Industria mendocina

Mujeres de la Viña sobre la crisis de la vitivinicultura: "Tenemos que caminar a la par de la mutación del consumo"

Torneo Apertura: Boca y Vélez cierran la jornada con un Xeneize remendado por las bajas
A qué hora es el encuentro

Boca vs Vélez: la probable formación del Xeneize en el Torneo Apertura