Día del Trabajador Vitivinícola en Argentina: historia y por qué se celebra el 1 de febrero Foto: Archivo

Cada 1.º de febrero se celebra en Argentina el Día del Trabajador Vitivinícola , una efeméride que reconoce el esfuerzo de quienes sostienen una de las principales economías regionales del país . La fecha destaca el trabajo previo a la cosecha y pone en valor el rol histórico y productivo del sector vitivinícola .

La conmemoración del Día del Trabajador Vitivinícola tiene su origen en el departamento de San Rafael , en la provincia de Mendoza. En 1991, esta localidad decidió oficializar el 1 de febrero como día festivo para los trabajadores del sector , en reconocimiento a su labor y a la importancia de la actividad para la economía regional. Con el tiempo, la fecha se consolidó a nivel nacional .

La elección de la fecha no es casual, ya que coincide con la antesala de la vendimia , el momento más esperado del año vitivinícola, cuando las uvas alcanzan su madurez y comienza la cosecha . De esta forma, la efeméride busca destacar el trabajo de más de 450 mil personas que, de forma directa o indirecta , participan en la producción del vino en todo el país.

Actualmente, la vitivinicultura está presente en 18 de las 23 provincias argentinas y se ha consolidado como una de las actividades económicas más dinámicas de las últimas décadas.

La vitivinicultura y su histórica relación con la Vendimia

La palabra vendimia proviene del latín vindemia y hace referencia a la cosecha de las uvas maduras destinadas a la elaboración del vino. Desde tiempos antiguos, esta instancia estuvo asociada a celebraciones populares vinculadas al agradecimiento por la producción obtenida.

En Mendoza, estas expresiones festivas evolucionaron con el paso del tiempo. A comienzos del siglo XIX existían celebraciones locales, como la llamada “Fiesta de las chinas”, que se realizaban en bodegas y espacios rurales tras la cosecha. Sin embargo, el antecedente directo de la actual Fiesta Nacional de la Vendimia se remonta a 1913, cuando Mendoza fue sede del Segundo Congreso Nacional de la Industria y el Comercio. A partir de allí, la vendimia adquirió una dimensión provincial y luego nacional, convirtiéndose en uno de los eventos culturales más emblemáticos de la vitivinicultura argentina.

¿Qué tareas realiza un trabajador vitivinícola?

El trabajador vitivinícola cumple un rol fundamental en todas las etapas del proceso productivo. Sus tareas incluyen la preparación del suelo, la siembra, la poda, la cosecha de la uva, la elaboración del vino, el mantenimiento de las bodegas y la distribución del producto final.

Gracias a su trabajo, Argentina se posiciona hoy entre los principales países productores de vino a nivel mundial, con una identidad vitivinícola reconocida por su calidad y tradición.

Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo (FCA) y DGE