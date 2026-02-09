La provincia de Mendoza se suma a la World Origins Alliance y se posiciona entre las grandes regiones vitivinícolas

Durante la misión oficial que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo en Francia, acompañado por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez , se concretó un nuevo hito para el posicionamiento internacional de la provincia de Mendoza . Se trata de la incorporación a la World Origins Alliance (WOA) , una red global que reúne a las principales regiones vitivinícolas del mundo.

La adhesión de Mendoza a la WOA forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la marca Mendoza en el mundo, acompañar a la industria vitivinícola y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector, consolidando su proyección internacional en los principales mercados del vino.

La Wine Origins Alliance fue creada en 2005 por ocho regiones productoras de vino con el objetivo de proteger las denominaciones de origen y su importancia en el comercio vitivinícola . Actualmente, reúne a 34 regiones de nueve países y trabaja para educar a consumidores y decisores públicos sobre la relevancia del origen, el terroir y la ubicación en la elaboración del vino.

La Alianza promueve la protección de las denominaciones de origen , impulsa la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias en el comercio del vino y desarrolla acciones de lobby institucional ante gobiernos, organismos internacionales y tribunales internacionales. Con esta adhesión, Mendoza se convierte en la primera región de América del Sur en integrar la WOA.

El proceso de incorporación contempla la firma de la carta de principios y la presentación formal de Mendoza como región vitivinícola, además de la participación en actividades técnicas y seminarios internacionales, como el previsto en Ginebra junto a la Organización Mundial del Comercio.

La presencia de Mendoza en Wine Paris no es simbólica, es parte de una estrategia para defender a nuestra vitivinicultura.

Junto al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, inauguramos el stand de Argentina/Mendoza y el de Wines of Argentina (WofA), la organización que… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 9, 2026



Junto al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, inauguramos el stand de Argentina/Mendoza y el de Wines of Argentina (WofA), la organización que… pic.twitter.com/A1UnWkwPUt — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 9, 2026

Wine Paris: presentación del Pabellón Argentino

Previo a esta adhesión, Cornejo y la comitiva provincial participaron de la inauguración del Pabellón Argentino, donde se presentan 25 bodegas de nuestra provincia a través de ProMendoza y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Durante la recorrida Cornejo compartió actividades junto al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki y otras autoridades, reafirmando el trabajo articulado para potenciar la presencia del vino argentino y mendocino en los mercados internacionales.

El Gobernador, además, participó de la presentación del stand de Wine of Argentina (WofA), donde también está la presencia de empresas vitivinícolas mendocinas, que sumadas a las que se encuentran en el stand de Mendoza y en otros sectores del pabellón nacional, suman 72 bodegas argentinas en la Wine Paris.

Mendoza y la Región del Maule promueven la comercialización de sus vinos

Cornejo mantuvo una reunión con su par de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez, con quien intercambió experiencias y analizó oportunidades de cooperación entre ambas regiones vitivinícolas.

Durante el encuentro, Cornejo destacó el trabajo conjunto que están realizando en la promoción de la vitivinicultura al mencionar que “nos identifica como región”. Así, explicó que “todas estas industrias son muy competitivas, requieren escala, requieren calidad, renovarse permanentemente, con lo cual una asociación de nuestras regiones ayuda a esa comercialización”.

El gobernador de la Región del Maule, en tanto, señaló que “hoy las industrias son competitivas y requieren de esfuerzos grandes de ambos países”, y realizó un especial hincapié en que “en Chile y Argentina tenemos una capacidad importante vitivinícola, y queremos que la gente lo conozca, el mundo entero lo conozca. Esta, Wine Paris, es una plataforma demasiado relevante para que nuestros viñedos, tanto como argentinos y chilenos, puedan mostrar sus productos al mundo entero”.