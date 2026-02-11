Alfredo Cornejo presentó una denuncia judicial por la difusión en redes sociales de un video con información falsa

Alfredo Cornejo presentó una denuncia judicial por la difusión de un video manipulado y fake news en redes sociales

El gobernador Alfredo Cornejo comunicó a través de las redes sociales que presentó una denuncia ante la Justicia bajo el expediente P. 16101/26 para que se investigue la difusión de un video con información falsa . Según informó, se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió en Francia, sino en la provincia.

Cornejo indicó que "el video fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado, y no en París, como maliciosamente se intenta hacer creer". En ese sentido, afirmó que se trata de “una mentira deliberada”.

Asimismo, remarcó que "la vida privada no puede ser materia de operaciones ni de construcciones ficticias" y que, frente a “la mentira organizada, la respuesta se canaliza por la vía institucional correspondiente: la Justicia".

Las publicaciones difundidas en Instagram por las cuentas Mandril mendocino, Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano fueron señaladas como una manipulación intencional de la información con el objetivo de confundir y dañar. “No es un error, es una acción deliberada” , sostuvo.

En el planteo también advirtió que "no se debe naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos o se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias. Cuando la mentira busca afectar el honor, intimidar o distorsionar la conversación pública", indicó.

Además de la denuncia judicial, anticipó que impulsará una propuesta a nivel nacional para que la difusión pública y maliciosa de hechos falsos tenga sanción legal en todo el territorio argentino.

Finalmente, sostuvo que la exposición política puede ser dura, pero que “la mentira organizada no debe ser parte legítima de esa exposición”.

La denuncia presentada por el gobernador Alfredo Cornejo