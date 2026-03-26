Diego Santilli llegará a la provincia de Mendoza: agenda política y guiños a los gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a la provincia de Mendoza en medio de las polémicas que rodean al Gobierno nacional. El funcionario estuvo por última vez en territorio mendocino en enero pasado, donde anunció obras en distintos tramos de rutas nacionales.
Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que Santilli llegará este viernes a la provincia, aunque aún no confirmaron si se reunirá con el mandatario Alfredo Cornejo. Lo que sí se sabe es que participará de la Insurance Week, evento organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) para reunir referentes del sector privado y público. Será durante la mañana, en un hotel céntrico.
El ministro fue el elegido por el presidente Javier Milei para recorrer las provincias y entablar el diálogo con los gobernadores aliados para lograr los apoyos necesarios para sus políticas y proyectos en el Congreso Nacional. La semana pasada se reunión con los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan).
Además, Cornejo le entregó al funcionario un pedido formal para avanzar con distintas obras viales de rutas nacionales: la RN 40 hacia San Juan y entre Bardas Blancas, en Malargüe, y el límite con Neuquén; la RN 7 hacia Chile. También le solicitó al ministro la agilización de los trabajos necesarios para finalizar la reconstrucción de dos puentes de la Ruta Nacional 40.