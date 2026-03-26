26 de marzo de 2026
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Diego Santilli

Diego Santilli llegará a la provincia de Mendoza: agenda política y guiños a los gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitará la provincia de Mendoza este viernes. Cómo será la agenda.

Diego Santilli llegará a la provincia de Mendoza este viernes.

Diego Santilli llegará a la provincia de Mendoza este viernes.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a la provincia de Mendoza en medio de las polémicas que rodean al Gobierno nacional. El funcionario estuvo por última vez en territorio mendocino en enero pasado, donde anunció obras en distintos tramos de rutas nacionales.

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que Santilli llegará este viernes a la provincia, aunque aún no confirmaron si se reunirá con el mandatario Alfredo Cornejo. Lo que sí se sabe es que participará de la Insurance Week, evento organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) para reunir referentes del sector privado y público. Será durante la mañana, en un hotel céntrico.

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El ministro fue el elegido por el presidente Javier Milei para recorrer las provincias y entablar el diálogo con los gobernadores aliados para lograr los apoyos necesarios para sus políticas y proyectos en el Congreso Nacional. La semana pasada se reunión con los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan).

15 de Enero de 2025, Hospital Luján de Cuyo, diego Santilli Ministro del Interior
Diego Santilli en Mendoza.

Diego Santilli en Mendoza.

Recientemente, Milei tuvo un gesto político con los gobernadores aliados y Mendoza fue una de las principales beneficiarias. De los $47.000 millones que repartió a las provincias, a la provincia le tocaron $7.000 millones, el 15% del total.

Diego Santilli en Mendoza

Durante su última visita a Mendoza, el ministro del Interior mantuvo una intensa agenda. Recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía en su extensión hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y participó del anuncio del inicio de funcionamiento de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo, de gestión público-privada.

Además, Cornejo le entregó al funcionario un pedido formal para avanzar con distintas obras viales de rutas nacionales: la RN 40 hacia San Juan y entre Bardas Blancas, en Malargüe, y el límite con Neuquén; la RN 7 hacia Chile. También le solicitó al ministro la agilización de los trabajos necesarios para finalizar la reconstrucción de dos puentes de la Ruta Nacional 40.

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