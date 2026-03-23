25 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Milei activó fondos discrecionales para aliados y Mendoza entró al podio: qué destino le dará al dinero

La Nación repartió $47 mil millones en dos días y Mendoza fue una de las más beneficiadas. El gobierno provincial reveló en qué utilizará la porción que le tocó.

Milei benefició a Cornejo con el último reparto de ATN de Nación a las provincias.

Milei benefició a Cornejo con el último reparto de ATN de Nación a las provincias.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Un informe de la consultora Politikon Chaco reveló que entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo, el Ministerio de Economía liberó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a once jurisdicciones con conducciones cercanas a Casa Rosada.

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Se trata de aquellos recursos que representan el 1% de la masa coparticipable que recauda la Nación por impuestos federales y que distribuye arbitrariamente entre las provincias. Históricamente, los gobiernos los han utilizado para asignar “a dedo” entre las jurisdicciones afines políticamente. El año pasado hubo un intento de fijar criterios de reparto, pero Milei vetó la ley sancionada por el Congreso y mantuvo su naturaleza discrecional.

Milei repartió $47 mil millones entre provincias afines y Mendoza fue la segunda más beneficiada

De la torta que distribuyó Milei, Mendoza recibió una parte generosa. A la administración de Alfredo Cornejo le tocaron $7.000 millones (el 15% del total), quedando solo detrás de Corrientes —gobernada por el radical Juan Pablo Valdés—, que recibió $8.000 millones. El podio lo completó Entre Ríos, gestionada por otro mandatario alineado al oficialismo nacional: Rogelio Frigerio.

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El resto de los ATN fueron para Misiones ($5.500 millones); San Juan y Chaco ($4.000 millones cada una); Salta ($3.500 millones); Catamarca y Chubut ($2.500 millones); y Jujuy y Neuquén ($2.000 millones cada una). En mayor o menor medida, todos los gobernadores de esos distritos han colaborado con la gestión libertaria. Principalmente, acompañando leyes en el Congreso a través de sus legisladores.

La suma que ingresó a las arcas provinciales equivale a más de dos veces lo recibido por ese concepto durante todo el año pasado, cuando Mendoza quedó en el fondo de la tabla de ATN girados a las jurisdicciones. En 2025 percibió $3.000 millones, una cifra ínfima comparada con otros territorios incluso con menor volumen demográfico. A San Juan —por ejemplo— le tocó el doble ($6.000 millones) y Catamarca cosechó casi el séxtuple ($17.500 millones). Tucumán fue la más favorecida, con $35 mil millones.

Ahora la situación parece mejorar para Mendoza. Seguramente la buena sintonía entre Cornejo y Milei influyó a la hora de repartir los fondos. El gobernador es uno de los principales aliados del libertario en el Interior del país, y el vínculo se afianzó aún más en el reciente viaje que ambos compartieron a Nueva York, en el marco de la Argentina Week. Una versión periodística incluso señala que el presidente y su hermana, Karina Milei, le habrían prometido no intervenir en la elección para su sucesión en 2027. Es decir, no colocarían un candidato a gobernador violeta y le cederían la lapicera al dirigente radical.

Karina Milei Alfredo Cornejo Argentina Week
Los Milei valoran el respaldo político de Alfredo Cornejo. Ese apoyo se tradujo en más fondos por ATN a Mendoza.

Los Milei valoran el respaldo político de Alfredo Cornejo. Ese apoyo se tradujo en más fondos por ATN a Mendoza.

El giro de fondos de la última semana implicó un fuerte salto en comparación con febrero, cuando se habían distribuido apenas $20.000 millones. La suba real alcanza el 129% en la comparación mensual y cerca del 98,5% frente al mismo período del año pasado.

En cuanto al acumulado de 2026, Mendoza aparece como la cuarta más beneficiada, con estos $7.000 millones recibidos en el primer trimestre del año. Adelante figuran Salta ($7.500M), Misiones ($9.500M) y Corrientes ($14.000M).

Por qué Milei giró $7.000 millones a Mendoza y a qué se destinarán

Además de las razones políticas ocultas en las transferencias de ATN, también hay fundamentos institucionales. La Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales limita el reparto de esos fondos a situaciones de emergencia o a cubrir desequilibrios financieros de las provincias.

En el caso de Mendoza, los $7.000 millones se encuadran en el primero de esos supuestos. Según especificaron a Sitio Andino desde el Ministerio de Hacienda provincial, los recursos serán destinados a la asistencia de productores agropecuarios afectados por las heladas y tormentas de granizo registradas en enero de este año; por las que se decretó la emergencia, aún vigente.

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Mendoza destinará los $7.000 que recibió por ATN a la atención de la emergencia agropecuaria.

Mendoza destinará los $7.000 que recibió por ATN a la atención de la emergencia agropecuaria.

Tras constatar daños significativos en distintas zonas productivas de todos los oasis provinciales, el Gobierno estableció dos categorías de asistencia según el nivel de afectación. Por un lado, se declaró el estado de Emergencia Agropecuaria para explotaciones con pérdidas de entre el 50% y el 79% de su producción. Por otro, el estado de Desastre Agropecuario, que alcanza a aquellas fincas con daños superiores al 80%.

Con lo percibido por ATN, la Provincia atenderá los beneficios a los productores que certificaron ante la Dirección de Contingencias Climáticas los perjuicios en sus propiedades.

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