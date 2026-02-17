17 de febrero de 2026
Minera de San Juan debuta en el mercado de capitales y financia su expansión en energía renovable

Minas Argentinas de San Juan debutó en el mercado de capitales con una emisión para financiar el Parque Solar Calicanto en San Luis.

Por Marcelo López Álvarez

La minera de San Juan, Minas Argentinas. debutó en el mercado de capitales como parte de la estrategia de financiamiento de proyectos energéticos de transición hacia la energía renovable. La compañía concretó con éxito la emisión de obligaciones negociables por más de 3,6 millones de dólares, destinadas a financiar parcialmente la construcción del Parque Solar Calicanto, en la provincia de San Luis.

La operación permite asegurar recursos para la obra en marcha y, según fuentes de mercado, también funcionó como una señal de validación institucional a la empresa en un contexto financiero exigente.

Éxito en el Mercado de Capitales

La colocación, correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 1, se realizó a una tasa del 8% anual, con vencimiento a doce meses y pago en dólares estadounidenses. La respuesta del mercado superó las expectativas de la empresa, ya que más de 160 inversores participaron de la licitación pública.

Desde la empresa aseguran que, en un escenario donde el acceso al crédito continúa siendo selectivo, el interés despertado por esta emisión refleja un respaldo concreto a la hoja de ruta trazada tras la reestructuración societaria y aseguran que la operación excede la lógica de una transacción puntual y apunta a construir una relación de largo plazo con inversores que reconozcan estabilidad, previsibilidad y una estrategia de crecimiento definida.

La salida de Minas Argentinas al mercado de capitales se apoya, además, en una calificación crediticia A+ (arg), otorgada por FIX SCR, que fue determinante para fijar una tasa considerada atractiva por los inversores.

La emisión se inscribe en una estrategia más amplia del grupo que controla Minas Argentinas, que opera la mina Gualcamayo, en San Juan, y recientemente fue incorporada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que habilita un ambicioso plan de inversión superior a los 650 millones de dólares para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos. La diversificación hacia energías renovables aparece como un complemento estratégico que refuerza el perfil productivo y financiero de la compañía.

Calicanto03.jpg
La zona del parque solar en San Luis donde la empresa de San Juan ya comenzó los trabajos.

La zona del parque solar en San Luis donde la empresa de San Juan ya comenzó los trabajos.

Avances del Parque Solar de San Luis

El destino de los fondos obtenidos permite avanzar con las obras ya comenzadas del Parque Solar Calicanto, que se emplaza sobre un predio de casi 72 hectáreas en el departamento Belgrano, San Luis, y contará con una capacidad instalada de 51 MWp. La generación estimada, de más de 110 GWh anuales, equivale al consumo eléctrico de más de 80.000 hogares. Se trata de una inversión total cercana a los 37 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado más de 10,5 millones.

El avance de obra muestra un grado de desarrollo significativo. La empresa ya concretó la adquisición de más de 80.000 paneles solares, además de inversores, estructuras, sistemas de seguimiento y equipamiento eléctrico y de control. Los trabajos de montaje están previstos para comenzar en marzo y la finalización de la obra se proyecta para diciembre de 2026, con entrada en operación antes de fin de año. Un dato relevante desde el punto de vista comercial es que más de la mitad de la producción futura del parque ya cuenta con acuerdos de venta, lo que reduce la exposición al riesgo de mercado.

