Alfredo Cornejo acompañará a Javier Milei en su discurso ante la asamblea legislativa

El mendocino escuchará en vivo el discurso presidencial en el Congreso. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo viajará este fin de semana a Buenos Aires para participar de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde el presidente Javier Milei brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa .

El mandatario provincial estará presente en el recinto junto a otros gobernadores invitados al acto institucional, que se realizará el domingo 1 de marzo a las 21 en el Congreso nacional . Allí, el jefe de Estado presentará el balance de su gestión y expondrá los principales lineamientos de la agenda legislativa que el Gobierno buscará impulsar durante 2026.

La presencia de Cornejo se da en un contexto de diálogo político entre la Casa Rosada y varios gobernadores , especialmente en torno a reformas económicas e institucionales que el oficialismo pretende tratar durante este año en el Parlamento. El mendocino es uno de los principales aliados del líder libertario . Incluso ya se especula con una posible candidatura del radical a la vicepresidencia en 2027 .

Según trascendió, el presidente arribará al Congreso minutos antes de las 21 y pronunciará su discurso desde el atril del recinto de Diputados, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel —con quien está abiertamente enfrentado— y el titular de la Cámara baja, Martín Menem . Cornejo, en tanto, estará en el palco junto a otros mandatarios.

Alfredo Cornejo Javier Milei San Rafael Almuerzo de las Fuerzas Vivas 09-10-25 Javier Milei y Alfredo Cornejo volverán a encontrarse el próximo domingo, durante la Asamblea Legislativa. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Asamblea Legislativa: los anuncios que Javier Milei prepara para el Congreso

El discurso presidencial tendrá un tono centrado en las reformas que impulsa el Gobierno y en el balance del último año de gestión.

Entre otros puntos, el mandatario haría referencia a los proyectos que espera que el Senado termine de sancionar en el corto plazo, como la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

También destacaría los avances en desregulación económica, reducción de impuestos y medidas orientadas a achicar el Estado, que el Ejecutivo considera parte central de su programa de gobierno.

Javier Milei, Victoria villarruel, asamblea legislativa 2024 Javier Milei volverá a hablar ante la Asamblea Legislativa el próximo domingo 1º de marzo. Foto: NA

Milei anunciará más de 40 proyectos para este año

En paralelo, el presidente anticiparía una agenda legislativa ambiciosa para 2026, con el envío de decenas de iniciativas al Congreso. Según fuentes cercanas al oficialismo, el Gobierno planea presentar más de 40 proyectos de ley, entre los que figuran:

Una reforma integral del Código Penal , con un enfoque más punitivo para determinados delitos.

Una reforma electoral , que podría incluir la eliminación de las PASO.

Una reforma tributaria , orientada a simplificar el sistema impositivo y reducir la carga fiscal.

Modificaciones en el funcionamiento del Banco Central .

Un proyecto de estabilidad fiscal y monetaria, que exigiría a los legisladores indicar el financiamiento de las leyes que propongan.

Además, el Ejecutivo también podría avanzar con iniciativas vinculadas a educación, financiamiento universitario y discapacidad, así como con cambios en el sistema político y en el régimen de partidos.

Acuerdos internacionales y agenda económica

Durante su intervención ante la Asamblea Legislativa, Milei también pondría el foco en la política exterior y los acuerdos comerciales que impulsa su administración.

En ese marco, mencionaría la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el entendimiento comercial con Estados Unidos, que el Gobierno buscará enviar al Congreso para su ratificación.

También se espera que el presidente destaque la participación de Argentina en el “Board of Peace”, una iniciativa internacional impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, destinada a colaborar en misiones de estabilización en conflictos internacionales.

El viaje que compartirán Javier Milei y Alfredo Cornejo

Además de acompañarlo en el Congreso este domingo, el gobernador Cornejo se unirá al viaje que realizará la semana que viene Milei a los Estados Unidos. Participará —junto a otros mandatarios afines a Casa rosada— del "Argentina Week" en Nueva York. El mendocino se sumará después de celebrar la Fiesta de la Vendimia.

El evento se realizará del 9 al 12 de marzo, con el fin de posicionar al país como destino de inversiones. Según trascendió en medios nacionales, son diez los gobernadores a los que el Presidente les hizo llegar la invitación para participar.

La comitiva oficial que encabezará Milei también estará compuesta por el canciller Pablo Quirno; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones; de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.