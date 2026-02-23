Energía solar: con una inversión de US$160 millones, inauguraron el Parque Anchoris

Alfredo Cornejo , junto al presidente de la empresa Genneia, Jorge Brito, y el CEO de la compañía, Bernardo Andrews, encabezó la inauguración del Parque Solar Anchoris en Luján de Cuyo , una obra estratégica que reafirma el rumbo de Mendoza hacia una matriz energética más diversificada, sustentable y competitiva.

Anchoris, proyectado por Emesa y materializado y ejecutado por Genneia , tuvo una inversión de 160 millones de dólares, con una capacidad instalada de 180 megavatio (MW), destinados a abastecer la demanda de grandes usuarios industriales en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables (Mater) . Se trata del segundo desarrollo fotovoltaico de Genneia en la provincia y uno de los más relevantes de la región de Cuyo.

El Gobernador puso en valor la inversión de U$S160 millones y remarcó que este tipo de emprendimientos consolidan a Mendoza como referente en la transición energética y precisó que el parque aporta 180 megavatios de capacidad instalada, con 360.000 paneles bifaciales. Señaló que la infraestructura abastecerá a 125.000 hogares y evitará la emisión de 220.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año, al tiempo que contribuirá a que las industrias tradicionales y las que se proyectan desarrollar sean más sustentables.

Afirmó que con este tipo de iniciativas la provincia amplía tanto su matriz productiva como también la energética limpia , que fortalece su posicionamiento entre las jurisdicciones con mayor número de parques solares privados del país y “reafirma nuestra vocación de tener un ambiente más sustentable , pero con proyectos sostenibles económicamente ”. También remarcó que durante el pico de obra se generaron 350 empleos , en su mayoría ocupados por trabajadores mendocinos.

El mandatario enumeró los parques solares actualmente en operación en la provincia, entre ellos:

Malargüe I , con 90 megavatios;

, con 90 megavatios; San Rafael I , con 180;

, con 180; Solar de los Andes en Santa Rosa, con 5,

en Santa Rosa, con 5, El Quemado, en Las Heras, que proyecta 305 megavatios, de los cuales 200 ya están en funcionamiento.

en Las Heras, que proyecta 305 megavatios, de los cuales 200 ya están en funcionamiento. Pasip en San Martín, con 1,2 megavatios;

en San Martín, con 1,2 megavatios; Santa Rosa I y II , con 10,2; y

, con 10,2; y Cooperote I, impulsado por la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo, con 3 megavatios y proyección de ampliación.

Asimismo, adelantó el avance del proyecto Sur Diamante, con 345 megavatios adicionales y puesta en marcha prevista para 2029.

Cornejo sostuvo que “la energía es vital para el desarrollo económico y que la energía limpia responde a una demanda social”, al tiempo que señaló que estos proyectos requieren continuidad política, técnica y estabilidad macroeconómica. Señaló que muchos de ellos fueron gestados en su primer mandato a través de Emesa y equipos técnicos especializados, y afirmó que “todos estos proyectos requieren continuidad política”, tanto en la administración provincial como en el rumbo macroeconómico nacional.

En ese sentido, defendió la estrategia de diversificación productiva de la provincia frente a la caída del petróleo convencional, el impulso a la exploración no convencional, el desarrollo de la minería con respaldo legislativo y la consolidación de la marca Mendoza en torno al vino, la gastronomía y el turismo. Consideró que “estos avances comenzaron a mostrar resultados en la última década, aunque advirtió que su impacto pleno dependerá de la estabilidad macro que sostengan los gobiernos nacionales presentes y futuros”.

Finalmente, aseguró que con los proyectos en ejecución y los que están en cartera la provincia superará este año los 700 megavatios comprometidos, y en total sumarán más de 1.000 en los próximos años de planificación, lo que permitirá consolidar a Mendoza como referente nacional en energía solar, especialmente en parques de inversión privada.

Energía solar. El proyecto tiene una capacidad instalada de 180 MW.

Mendoza avanza en la ejecución de más parques solares

El CEO de Genneia, Bernardo Andrews, destacó el trabajo articulado que permitió concretar el proyecto. Señaló que la iniciativa fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, los equipos técnicos, los reguladores, Cammesa, los contratistas, los clientes y la comunidad, y afirmó que “esto es posible por un esfuerzo conjunto”.

Señaló el orgullo de la compañía por el desarrollo del parque y remarcó que Anchoris representa el cumplimiento de compromisos asumidos con la provincia. En ese sentido, sostuvo que se trata de “honrar años de trabajo de mucha gente en muchas instituciones”, al recordar que el impulso a la energía solar en Mendoza fue fruto de una visión sostenida en el tiempo.

Andrews valoró el trabajo de los equipos de prospección, desarrollo, ingeniería y operaciones, y destacó que una obra de esa magnitud requiere decisiones tomadas con anticipación y sin información perfecta. Agradeció especialmente la confianza de los accionistas y afirmó que llevar adelante proyectos de esta envergadura “implica coraje y un conjunto de gente muy grande comprometida con hacer lo que nos comprometimos a hacer”.

El CEO de Genneia definió al proyecto como uno de los parques solares más grandes del país y destacó que es también un ejemplo del proceso de transición energética en la provincia.

En esa línea, consideró que el desarrollo energético puede contribuir a destrabar nuevas oportunidades para Mendoza y sostuvo que Anchoris es “uno de los ejemplos por los cuales ustedes pueden contar con Genneia para ese ecosistema”, en referencia a futuras iniciativas vinculadas a la minería sustentable y al crecimiento regional.