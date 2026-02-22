Vence el pago del impuesto inmobiliario de ATM: ¿cómo sigue el calendario?

Con 2026 entrando en marzo, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que este viernes 27 de febrero vence el plazo para abonar en término la primera cuota del Impuesto Inmobiliario. Además, la entidad detalló los descuentos disponibles y las distintas modalidades de pago. A continuación, toda la información.
Vence el impuesto inmobiliario 2026: todo lo que hay que saber
Desde la entidad tributaria informaron que la primera cuota del impuesto inmobiliario se puede abonar, u optar por el pago anual, buscando el boleto correspondiente en el sitio web oficial www.atm.mendoza.gov.ar. Allí, deberán hacer clic en los botones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.
Según señalaron, el tributo puede cancelarse en una sola cuota anual o en 6 cuotas.
Los contribuyentes cumplidores pueden acceder a descuentos de hasta 35%.
¿Cuál es el calendario de vencimientos de ATM?
El vencimiento de la primera cuota u opción pago anual opera del 23 al 27 de febrero.
El calendario previsto para el resto del año es el siguiente:
Cuota 2: del 24 al 30 de abril.
Cuota 3: del 24 al 30 de junio.
Cuota 4: del 25 al 31 de agosto.
Cuota 5: del 26 al 30 de octubre.
Cuota 6: del 23 al 30 de diciembre.
¿Cuáles son las modalidades de pago que ofrece ATM?
En el sitio web de la Administración Tributaria Mendoza:
Pago en línea con tarjetas.
Código QR incluido en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).
Adhesión al pago electrónico:
Red Link.
Pago Mis Cuentas.
Pago sin boleto (indicando Nº de padrón, patente o CUIT):
Pago Fácil.
Rapipago.
Bolsa de Comercio de Mendoza.
¿A qué descuentos puedo acceder en ATM?
Los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2025 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024.
A esto, se suma un 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o la tiene regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones, y un 5% extra si se abona la cuota anual 2026 en término.