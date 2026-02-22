Vence el pago del impuesto inmobiliario de ATM: ¿cómo sigue el calendario?

Vence el pago del Impuesto Inmobiliario 2026: cómo abonar la cuota en simples pasos.

Con 2026 entrando en marzo, la Administración Tributaria Mendoza ( ATM ) informó que este viernes 27 de febrero vence el plazo para abonar en término la primera cuota del Impuesto Inmobiliario . Además, la entidad detalló los descuentos disponibles y las distintas modalidades de pago. A continuación, toda la información.

Desde la entidad tributaria informaron que la primera cuota del impuesto inmobiliario se puede abonar, u optar por el pago anual , buscando el boleto correspondiente en el sitio web oficial www.atm.mendoza.gov.ar . Allí, deberán hacer clic en los botones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.

Salud privada Suben las cuotas de medicina prepaga en marzo: cuánto aumentan los planes

Advertencia Reforma laboral: La Fundación Mediterránea advierte sobre el FAL y el sistema jubilatorio

Según señalaron, el tributo puede cancelarse en una sola cuota anual o en 6 cuotas .

Los contribuyentes cumplidores pueden acceder a descuentos de hasta 35%.

¿Cuál es el calendario de vencimientos de ATM?

El vencimiento de la primera cuota u opción pago anual opera del 23 al 27 de febrero.

El calendario previsto para el resto del año es el siguiente:

Cuota 2: del 24 al 30 de abril.

Cuota 3: del 24 al 30 de junio.

Cuota 4: del 25 al 31 de agosto.

Cuota 5: del 26 al 30 de octubre.

Cuota 6: del 23 al 30 de diciembre.

ATM, administracion tributaria mendoza.jpg Los contribuyentes pueden descargar los boletos de los impuestos de forma on-line a través del sitio oficial de ATM. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

¿Cuáles son las modalidades de pago que ofrece ATM?

En el sitio web de la Administración Tributaria Mendoza:

Pago en línea con tarjetas.

Código QR incluido en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adhesión al pago electrónico:

Red Link.

Pago Mis Cuentas.

Pago sin boleto (indicando Nº de padrón, patente o CUIT):

Pago Fácil.

Rapipago.

Bolsa de Comercio de Mendoza.

¿A qué descuentos puedo acceder en ATM?

Los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2025 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024.

A esto, se suma un 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o la tiene regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones, y un 5% extra si se abona la cuota anual 2026 en término.