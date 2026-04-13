El petróleo supera otra vez los 100 dólares tras el nuevo bloqueo de Estados Unidos a Irán

El precio del petróleo en su versión Brent superó los 102 dólares por barril en el comienzo de la primera jornada de actividad de la semana, tras el anuncio de Donald Trump de ordenar a la Armada el bloqueo naval a los puertos de Irán alrededor del estrecho de Ormuz .

El crudo de referencia europeo se disparó cerca de un 7,3% respecto al cierre del viernes y más de 40 puntos desde los 72 dólares en que cotizaba antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán, mientras el West Texas Intermediate (WTI) , referencia del mercado norteamericano, se encarecía casi un 8,5% , hasta los 104,7 dólares .

El fracaso de las reuniones del sábado en Islamabad, donde las delegaciones de ambos países dialogaron por más de veinte horas sin alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní , recalentó la situación en la zona de conflicto.

Trump reconoció que "la mayoría de los puntos" habían quedado resueltos, pero que la cuestión nuclear (que calificó como "el único punto realmente importante") permaneció sin solución y, según el norteamericano, Irán también incumplió el compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz .

image El fracaso de las negociaciones en Islamabad y las decisiones de Donald Trump desataron una nueva escalada del precio del petróleo por arriba de los 100 dólares

Bloqueo naval y efectos sobre el comercio

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, este domingo, Trump ordenó que "con efecto inmediato" la Armada estadounidense bloquee todos los buques que intentaran entrar o salir del estrecho. Horas después, el Mando Central de las Fuerzas Armadas confirmó que el bloqueo se extendería también a todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, con aplicación a buques de cualquier nacionalidad.

Según explicaron, la medida preserva la libertad de navegación para el tráfico comercial no vinculado a Irán, una distinción que poco cambia, ya que el principal impedimento para que haya tránsito por el estrecho no son las decisiones políticas sino las de mercado de aseguradoras y navieras que no quieren arriesgar sus patrimonios en la zona del conflicto.

Repercusiones globales

El regreso del Brent a los tres dígitos trasciende el mercado energético, alimenta directamente las expectativas de inflación y presiona al alza los rendimientos en el tramo corto de la curva de bonos. El rendimiento del bono estadounidense a dos años, rondando el 3,8%, refleja ese ajuste.

La semana anterior, los mercados habían apostado por una desescalada del conflicto. El repunte del S&P 500 en torno al 3,6% y el avance de casi un 7,5% en los mercados emergentes expresaban la convicción de que el canal diplomático se sostendría. El arranque de la semana parece traer nuevamente tensión a los mercados y a la zona de conflicto permanente.