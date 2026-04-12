Trump anuncia bloqueo naval del Estrecho de Ormuz y amenaza con destruir "lo poco que queda de Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un bloqueo naval inmediato sobre el Estrecho de Ormuz y lanzó una serie de advertencias de máxima gravedad contra Irán, en un comunicado publicado en su red social Truth Social horas después de que las negociaciones en Islamabad concluyeran sin acuerdo.

"La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó", reconoció Trump al inicio de su mensaje, antes de anunciar la medida de fuerza.

El mandatario ordenó a la Armada de los Estados Unidos iniciar de forma inmediata el bloqueo de todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz , una de las vías marítimas más estratégicas del mundo por la que transita aproximadamente un quinto del petróleo global.

Trump justificó la medida aludiendo a lo que calificó como "extorsión internacional" por parte de Irán, en referencia a la presunta colocación de minas en aguas del Estrecho. "Irán se ha limitado a decir: 'Puede que haya una mina por ahí', de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar", escribió.

Además, el presidente instruyó a la Armada para que "busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán", advirtiendo que "nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar" y que las fuerzas estadounidenses procederán a destruir las minas iraníes en el Estrecho.

Amenaza directa y lenguaje de guerra total

El tono del comunicado escaló hacia advertencias de carácter militar explícito. "¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido!", escribió Trump, quien trazó además un sombrío balance del poderío militar de Teherán: "Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus 'líderes' están muertos, todo por su ambición nuclear".

El cierre del mensaje dejó poco margen a la interpretación diplomática: "En el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán".

Trump también anticipó que otros países se sumarán al bloqueo naval, aunque no precisó cuáles ni en qué condiciones.

Una crisis de consecuencias globales

El anuncio llega en un momento de extrema sensibilidad geopolítica. El Estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es el principal corredor de exportación petrolera del Golfo Pérsico. Un bloqueo sostenido sobre esa vía podría generar un shock energético de proporciones globales, con impacto inmediato en los mercados internacionales de petróleo y gas.

La comunidad internacional aún no ha reaccionado oficialmente al anuncio, pero la magnitud de las medidas descritas por Trump —bloqueo naval, interceptación de buques, destrucción de minas y amenaza de acción militar directa— sitúan la crisis entre Washington y Teherán en uno de sus momentos más críticos en décadas.